統一無糖飲品全面降價 業界：通路端措手不及

統一企業（1216）率先啟動無糖茶飲降價政策，響應政府宣布的免徵貨物稅措施，部分通路商表示感到「猝不及防」，需要快速因應調整價格與促銷安排。

愛買量販表示，針對財政部宣布無添加糖飲品免徵15%貨物稅，公司將與相關廠商展開價格策略討論，待確認後，將讓消費者第一時間享受到實質回饋。

超市龍頭全聯則指出，目前尚未收到相關資訊，尚無調整計畫，需要待進一步通知。家樂福表示，雖然政策已公告，但暫時不會立即調整售價，此外，目前正值中元節促銷檔期，已有多款飲品優惠，未來將依市場情況安排相關回饋措施。統一旗下通路統一超則隨即調整售價，包括7-ELEVEN指定無糖茶商品每瓶調降1元。其他通路商則表示，仍需依照廠商消息進行內部溝通討論，方能決定最終售價。

業界人士指出，統一降價措施使通路端需立即檢視價格與庫存安排，專家表示，通路商仍需規劃促銷與庫存管理，避免供應鏈與消費者預期落差造成市場摩擦。