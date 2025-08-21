快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

統一無糖飲品全面降價 業界：通路端措手不及

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一企業（1216）率先啟動無糖茶飲降價政策，響應政府宣布的免徵貨物稅措施，部分通路商表示感到「猝不及防」，需要快速因應調整價格與促銷安排。

愛買量販表示，針對財政部宣布無添加糖飲品免徵15%貨物稅，公司將與相關廠商展開價格策略討論，待確認後，將讓消費者第一時間享受到實質回饋。

超市龍頭全聯則指出，目前尚未收到相關資訊，尚無調整計畫，需要待進一步通知。家樂福表示，雖然政策已公告，但暫時不會立即調整售價，此外，目前正值中元節促銷檔期，已有多款飲品優惠，未來將依市場情況安排相關回饋措施。統一旗下通路統一超則隨即調整售價，包括7-ELEVEN指定無糖茶商品每瓶調降1元。其他通路商則表示，仍需依照廠商消息進行內部溝通討論，方能決定最終售價。

業界人士指出，統一降價措施使通路端需立即檢視價格與庫存安排，專家表示，通路商仍需規劃促銷與庫存管理，避免供應鏈與消費者預期落差造成市場摩擦。

全聯 消費 貨物稅

延伸閱讀

中元採購一站購齊！全聯最高19.7%回饋 大全聯、愛買限時滿額送9折券

中元節大檔 量販三雄搶市 家樂福、愛買打折回饋搶買氣

大全聯推「寶可夢卡牌解謎遊戲」送限量硬幣！還有全新卡牌粉絲快收集

中壢仁海宮夜市湧5千車塞爆惹民怨 日後進出分流增設出入口

相關新聞

裕隆「234」策略抗車市亂流 備戰關稅變局

裕隆總經理許國興昨（20）日表示，因應關稅大變局，裕隆將祭出234策略，即「雙核、三翼、四招」來接戰，雙核是整車製造與能...

統一無糖飲品 全面降價1元

「無糖飲料免徵貨物稅」新規上路，統一企業昨（20）日率先宣布旗下無糖飲品全面降價，每罐都降價約1元。統一茶飲品牌的市占率...

ESG最前線／半導體鏈韌性 永續競爭力關鍵

近期台灣半導體產業接連爆發工安事故與營業秘密外洩事件，引發業界震盪，包括高科技廠區吊掛與重機作業意外，造成工人傷亡被勒令...

創新平台／AI搬運機器人 醫護好幫手

醫院走廊裡，醫療物流AI機器人「阿幫」靈活穿梭，遇病人閃避，搭電梯跨樓層配送，準時將醫療物資送達手術病房。

連鎖效應／動態調整成本 守住利潤

經常跟企業討論成本問題，發現儘管在同一個行業，其間的成本結構差異還是很大的。

裕融海外布局 開花結果

裕融企業昨（20）日法說會，針對新業務拓展，裕融企業強調，持續將重心放在東南亞市場的深耕。菲律賓的保險代理公司與馬來西亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。