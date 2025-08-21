快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

統一無糖飲品 全面降價1元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一企業20日率先宣布旗下無糖飲品全面降價，每罐都降價約1元。圖／統一提供
統一企業20日率先宣布旗下無糖飲品全面降價，每罐都降價約1元。圖／統一提供

「無糖飲料免徵貨物稅」新規上路，統一企業（1216）昨（20）日率先宣布旗下無糖飲品全面降價，每罐都降價約1元。統一茶飲品牌的市占率約四成，穩居市場龍頭。統一除了「還稅於民」，將免稅優惠直接回饋給消費者，也透過降價策略，搶攻200億元茶類飲料市場。

根據政府日前公布「無糖飲料免徵貨物稅法案」，明定無添加糖飲品可免徵貨物稅。統一企業宣布，旗下符合改免徵貨物稅條件的無糖飲料品項，將調降出廠價格。以貨物稅15%推算，每瓶20元飲料大約能降1元。

統一指出，作為生產商，這次調降的是出廠價格。包括茶裡王等無糖茶，每瓶出廠價下調1元，而最終零售價格則由各通路商依法自行決定。

對於政策影響，其他國內飲料食品廠包括黑松、愛之味等則表示，公司主要無糖飲料產品已取得健康食品認證，且由於健字號取得不易、認證費用不低，原本即免徵貨物稅，因此此次免稅政策對公司沒有直接影響。

統一旗下無糖飲料有「茶裏王無糖茶系列」、「統一陽光無加糖系列」等產品。統一旗下通路統一超表示，7-ELEVEN持續提供多元商品販售，商品售價依廠商定價為主。並配合廠商支持無糖飲料免徵貨物稅政策，7-ELEVEN指定商品售價調整，包含茶裏王、璞韻、原味本舖產品調降1元。

統一指出，於降價初期，因需時間調整包裝，可能會有包裝建議售價文字不及變更、新舊包裝品並存情形；另，尚待主管機關定義的品項，待主管機關認定後另行辦理，因此次反映貨物稅的商品為無糖茶，但有些無糖產品因含有香料，尚待主管機關釐清認定產品範圍。

統一企業強調，此次降價計畫盼能降低消費者購買無糖飲品門檻，未來統一企業將投入更多資源開發符合消費市場趨勢的無糖健康產品，搶攻無糖茶飲市場。

商品 貨物稅 統一企業

延伸閱讀

中信銀發卡量狠甩玉山、統一伺機壯大icash！辜仲諒、羅智先聯手發卡背後盤算

影／南投清潔隊員屢遭「暗算」 鮮血直流慘況曝…公所心疼出招

關稅衝擊！工具機大廠宣布「做4休3」 勞動部：統一安排特休違法

中職／從12強高峰跌落懸崖邊 郭俊麟得趕緊「骰到6」

相關新聞

裕隆「234」策略抗車市亂流 備戰關稅變局

裕隆總經理許國興昨（20）日表示，因應關稅大變局，裕隆將祭出234策略，即「雙核、三翼、四招」來接戰，雙核是整車製造與能...

統一無糖飲品 全面降價1元

「無糖飲料免徵貨物稅」新規上路，統一企業昨（20）日率先宣布旗下無糖飲品全面降價，每罐都降價約1元。統一茶飲品牌的市占率...

ESG最前線／半導體鏈韌性 永續競爭力關鍵

近期台灣半導體產業接連爆發工安事故與營業秘密外洩事件，引發業界震盪，包括高科技廠區吊掛與重機作業意外，造成工人傷亡被勒令...

創新平台／AI搬運機器人 醫護好幫手

醫院走廊裡，醫療物流AI機器人「阿幫」靈活穿梭，遇病人閃避，搭電梯跨樓層配送，準時將醫療物資送達手術病房。

連鎖效應／動態調整成本 守住利潤

經常跟企業討論成本問題，發現儘管在同一個行業，其間的成本結構差異還是很大的。

裕融海外布局 開花結果

裕融企業昨（20）日法說會，針對新業務拓展，裕融企業強調，持續將重心放在東南亞市場的深耕。菲律賓的保險代理公司與馬來西亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。