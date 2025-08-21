統一無糖飲品 全面降價1元

「無糖飲料免徵貨物稅」新規上路，統一企業（1216）昨（20）日率先宣布旗下無糖飲品全面降價，每罐都降價約1元。統一茶飲品牌的市占率約四成，穩居市場龍頭。統一除了「還稅於民」，將免稅優惠直接回饋給消費者，也透過降價策略，搶攻200億元茶類飲料市場。

根據政府日前公布「無糖飲料免徵貨物稅法案」，明定無添加糖飲品可免徵貨物稅。統一企業宣布，旗下符合改免徵貨物稅條件的無糖飲料品項，將調降出廠價格。以貨物稅15%推算，每瓶20元飲料大約能降1元。

統一指出，作為生產商，這次調降的是出廠價格。包括茶裡王等無糖茶，每瓶出廠價下調1元，而最終零售價格則由各通路商依法自行決定。

對於政策影響，其他國內飲料食品廠包括黑松、愛之味等則表示，公司主要無糖飲料產品已取得健康食品認證，且由於健字號取得不易、認證費用不低，原本即免徵貨物稅，因此此次免稅政策對公司沒有直接影響。

統一旗下無糖飲料有「茶裏王無糖茶系列」、「統一陽光無加糖系列」等產品。統一旗下通路統一超表示，7-ELEVEN持續提供多元商品販售，商品售價依廠商定價為主。並配合廠商支持無糖飲料免徵貨物稅政策，7-ELEVEN指定商品售價調整，包含茶裏王、璞韻、原味本舖產品調降1元。

統一指出，於降價初期，因需時間調整包裝，可能會有包裝建議售價文字不及變更、新舊包裝品並存情形；另，尚待主管機關定義的品項，待主管機關認定後另行辦理，因此次反映貨物稅的商品為無糖茶，但有些無糖產品因含有香料，尚待主管機關釐清認定產品範圍。

統一企業強調，此次降價計畫盼能降低消費者購買無糖飲品門檻，未來統一企業將投入更多資源開發符合消費市場趨勢的無糖健康產品，搶攻無糖茶飲市場。