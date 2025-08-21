裕隆「234」策略抗車市亂流 備戰關稅變局

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
裕隆總經理許國興。記者許正宏／攝影
裕隆（2201）總經理許國興昨（20）日表示，因應關稅大變局，裕隆將祭出234策略，即「雙核、三翼、四招」來接戰，雙核是整車製造與能源發展、三翼是資產開發、通路服務與海外事業，四招則包括調控量能、擴大代工、衝刺綠能、國際布局。

裕隆集團昨日舉行法說會，許國興對於我對美汽車關稅可能調降，他坦言，此舉必然對公司營運造成衝擊，甚至對產業都會有大影響，因此裕隆必須先準備好。

圖／經濟日報提供
對於裕隆的未來發展，許國興提出，將以「雙核」整車製造與能源發展、「三翼」資產開發、通路服務與海外事業為發展主軸。

同時，裕隆也將採取四大做法，第一個是建立最適化營運規模，把生產能量控制在最有效率的結構進行，並保有利潤、永續發展，裕隆汽車穩健經營，長期具備韌性，少量多樣化彈性生產機制、訓練有素的員工、完整供應鏈，都能體現在生產上的韌性。

第二，裕隆汽車在多品牌代工策略下，也積極尋找新的代工機會，歡迎與國內生產工廠有更多合作，共同提升國產車競爭力。

第三，裕隆集團在能源事業發展上也做了許多投入，其中，裕隆汽車三義工廠在光電建置的發電容量已遠遠大於用電量，產生很好效益。此外，子公司包括新鑫儲能建設將近有100MW，獲利穩健，目前在擴大光儲應用。

第四，持續布局海外事業發展，裕隆在菲律賓有生產基地，價值不斷提升，現在啟動資產開發包括能源建設，水平後服務的業務開展，都有機會在海外事業，尤其東南亞有更好的發揮。

根據統計，上半年台灣新車市場領牌數19.9萬輛，年減14%。5月後衰退幅度擴大超過20%，整體市場需求轉弱，主要是受關稅與貨物稅未明影響，而非受市場與景氣不好，許國興仍呼籲，希望政府早日確定關稅。

