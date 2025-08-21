快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

裕融海外布局 開花結果

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕融企業（9941）昨（20）日法說會，針對新業務拓展，裕融企業強調，持續將重心放在東南亞市場的深耕。菲律賓的保險代理公司與馬來西亞的放款業務（Money Lending）執照已順利取得並開始營運。

裕融表示，這些積極的海外布局帶動強勁成長，上半年東南亞地區的營收年增率高達75.3%，顯見其新興市場策略已開花結果。

裕融今年在5、6、7月陸續在東南亞菲律賓、馬來西亞陸續取得保代執照，業務還需要時間提升業績亮，未來一兩年會針對保代、Money Lending業做大，並考量跨出馬尼拉、吉隆坡首都圈，拓展如檳城、柔佛新山等地擴大業績量。

裕融指出，透過積極調整策略，三大核心主軸不僅為公司帶來穩定的營收，更為未來發展奠定堅實基礎。

東南亞 菲律賓 馬來西亞

延伸閱讀

馬尼拉日本遊客凶殺案 警方逮2嫌犯主謀為日人

台灣青年馬尼拉之行 台商成功故事印象深

台東拓展包機直航 年底首度開通直飛馬來西亞

2日本遊客馬尼拉被槍殺 駐菲代表處籲台人注意安全

相關新聞

裕隆「234」策略抗車市亂流 備戰關稅變局

裕隆總經理許國興昨（20）日表示，因應關稅大變局，裕隆將祭出234策略，即「雙核、三翼、四招」來接戰，雙核是整車製造與能...

統一無糖飲品 全面降價1元

「無糖飲料免徵貨物稅」新規上路，統一企業昨（20）日率先宣布旗下無糖飲品全面降價，每罐都降價約1元。統一茶飲品牌的市占率...

ESG最前線／半導體鏈韌性 永續競爭力關鍵

近期台灣半導體產業接連爆發工安事故與營業秘密外洩事件，引發業界震盪，包括高科技廠區吊掛與重機作業意外，造成工人傷亡被勒令...

創新平台／AI搬運機器人 醫護好幫手

醫院走廊裡，醫療物流AI機器人「阿幫」靈活穿梭，遇病人閃避，搭電梯跨樓層配送，準時將醫療物資送達手術病房。

連鎖效應／動態調整成本 守住利潤

經常跟企業討論成本問題，發現儘管在同一個行業，其間的成本結構差異還是很大的。

裕融海外布局 開花結果

裕融企業昨（20）日法說會，針對新業務拓展，裕融企業強調，持續將重心放在東南亞市場的深耕。菲律賓的保險代理公司與馬來西亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。