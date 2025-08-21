裕融海外布局 開花結果

裕融企業（9941）昨（20）日法說會，針對新業務拓展，裕融企業強調，持續將重心放在東南亞市場的深耕。菲律賓的保險代理公司與馬來西亞的放款業務（Money Lending）執照已順利取得並開始營運。

裕融表示，這些積極的海外布局帶動強勁成長，上半年東南亞地區的營收年增率高達75.3%，顯見其新興市場策略已開花結果。

裕融今年在5、6、7月陸續在東南亞菲律賓、馬來西亞陸續取得保代執照，業務還需要時間提升業績亮，未來一兩年會針對保代、Money Lending業做大，並考量跨出馬尼拉、吉隆坡首都圈，拓展如檳城、柔佛新山等地擴大業績量。

裕融指出，透過積極調整策略，三大核心主軸不僅為公司帶來穩定的營收，更為未來發展奠定堅實基礎。