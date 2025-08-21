ESG最前線／半導體鏈韌性 永續競爭力關鍵

近期台灣半導體產業接連爆發工安事故與營業秘密外洩事件，引發業界震盪，包括高科技廠區吊掛與重機作業意外，造成工人傷亡被勒令停工。同時，也有工程師涉嫌竊取機密資料，準備轉售給境外對手，相關單位已介入調查。這些事件凸顯出，企業若忽略環安衛與資安管理，不僅會影響生產，也將危及整體產業信任與國家競爭力。

台灣是全球半導體供應鏈的重要樞紐，產值居全球前三，涵蓋晶圓製造、封測到先進製程技術。供應鏈高度集中意味著一旦任一節點出現異常，將引發連鎖效應。因此，「半導體供應鏈韌性」成為產業當前必須正視的議題。

所謂韌性，不僅是生產不中斷，更包含應變能力、風險管理與跨部門協作，能在突發事件發生後快速恢復營運，是企業永續的核心能力。

從工安面來看，許多意外源於高處作業未落實防護、吊掛程序疏漏或承攬商訓練不足。根據《職業安全衛生法》規定，企業對承攬作業負有監督責任。再加上常見的感電、火災、物體墜落與車輛翻覆等職業風險，若無妥善管理，極易導致人員傷亡與產線停擺，影響全球供應節奏。因此，環安衛風險控管應視為企業治理一環，而非僅為符合法規之責。

另一方面，資安與機密保護亦攸關供應鏈韌性。《營業秘密法》明訂不得非法擷取或外洩企業技術資料，然而近年來因內部員工洩密導致技術流失的案例不斷。半導體技術高度密集，任何資料外洩都可能使競爭者趁機超越。因此，企業除應強化資訊系統防護外，也應建立誠信文化與嚴謹的離職管理制度，以防微杜漸。

提升供應鏈韌性並非大型企業專屬責任，而是整體產業鏈共同課題。從原料供應、工程承攬到機台設備商，皆應納入風險控管體系。企業可透過教育訓練、第三方稽核、ESG自評制度與行為準則簽署，強化環安衛意識與合作夥伴的永續表現。

同時，面對氣候變遷與能源不穩等新興風險，也應將營運持續計畫（BCP）納入日常營運策略。

要在競爭激烈且風險多元的全球市場中保持優勢，「半導體供應鏈韌性」將是台灣產業下一個關鍵競爭力來源。企業應以近期事件為警惕，從制度面與文化面全方位強化內部治理與供應鏈協作，才能真正落實永續經營，守護台灣在全球半導體生態中的領先地位。