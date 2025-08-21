連鎖效應／動態調整成本 守住利潤

經常跟企業討論成本問題，發現儘管在同一個行業，其間的成本結構差異還是很大的。

每一家連鎖店面對應的是四大成本：即房租、人事、進貨和雜支，連鎖三大行業領域零售、餐飲與服務業，除了綜合零售業進貨成本占比較高、服務業人事成本占比較高之外，基本上均可參酌「標準成本」。

開店經營四項主要成本，標準成本參考值如下：

一、房租（含管理費）：以營收8%至12%為準。

二、人事管銷（含福利費用）：介於28%至32%間。

三、進貨（含包材和運費）：30%至40%。

四、雜項費用（水、電、媒、資、通訊和廣告）：營業收入的7%至8%。

前兩項為固定成本，後兩項是變動成本，此四項成本的高低差加總後，低標為73%成本率，高標則為92%的成本率，與之相對的是經營利益，前者有27%，後者只有8%，用一家店贏過三家店，並非不可能的任務。

由於商圈改變，或興起或沒落，加之百貨商場林立，台灣百貨公司加上量販超市，2024年總產值已達新台幣9,560億，與整體餐飲產值1兆0378億相近，在餐飲帶零售的長期趨勢之下，連鎖業進入百貨商場布局已是時勢所趨。台灣零售產值實體營收占88%以上，仍為主流。

連鎖企業正從街邊轉往百貨賣場布局，這一波前進百貨商場開店的潮流，對於營業成本會帶來什麼樣的改變呢？

改變是必然的，主要的重點有三：

一、房租成本占比攀升

與街邊開店房租是固定成本不同，一旦進入百貨商場開店，房租成為變動成本，無論是單純抽成或是保底抽成，只要不是固定的金額，都會成為變動成本，一旦進入商場開店，房租成本依商場抽成率不同，提升為15%至20%。

二、人事排班切合實況

街邊商圈可概分十大類型，進駐百貨商場與觀光型商圈相似，客流量與節假日相應合，人休店不休成為必要指標，周間與周末人力需求差異大，若店長對於變型工時排班不熟悉，輕則造成人力資源不足或閒置，人事成本投入不經濟，重則直接影響創收數據表現。

三、看不見的隱形成本

改變必然帶來隱形成本，例如配合百貨的儲存空間，必須在外建周轉倉，或是百貨可進貨時間須調整物流排程，增加配送車次等。甚至配合百貨開新據點，亦增加宿舍、交通成本。

盈虧是經營的結果，對於經營成本的掌握則是經營能力的具體展現。只問營收不問盈虧，當心成本結構改變時措手不及。