創新平台／AI搬運機器人 醫護好幫手

經濟日報／ 李珣瑛

醫院走廊裡，醫療物流AI機器人「阿幫」靈活穿梭，遇病人閃避，搭電梯跨樓層配送，準時將醫療物資送達手術病房。

工研院與高雄榮總擘劃的智慧醫院日常藍圖，正在實現中。隨著AI走入各行業，服務型機器人成為醫護可靠後援，讓醫療在高負荷下依舊精準高效。

工研院南分院執行長曹芳海指出，相較產線任務單純的工業型機器人，醫療場域人流密集、流程複雜且瞬息萬變，須高度客製化與即時應變。

工研院早年因應疫情打造全台首款送餐機器人，並在高雄軟體園區試驗跨樓層外送，結合車聯網、3D定位與導航技術，成功自主呼叫電梯與規劃路線。

這個經驗讓團隊轉向醫療業，盼用AI機器人減輕護理搬運負擔。

然而，醫院導入門檻非常高，流程嚴謹且隨時可能有突發緊急狀況，譬如「阿幫」須在幾公尺外辨識推病床通過的醫護並立刻避讓，遇慢行病人則須減速或繞行，都要仰賴影像辨識與感測整合，讓機器人能與醫護協作。

工研院南分院組長李坤敏表示，研發團隊過去一向追求高精準高靈敏度的感測器，實際導入場域驗證時發現，感測器過於敏感，反而讓「阿幫」執行配送任務時窒礙難行，為了避免「看見黑影就卡頓」，團隊不斷修正參數，訓練「阿幫」偵測到不同人、物甚至反光倒影時所做出的反應判斷，確保配送任務順利執行。

2024年，「阿幫」在高雄榮總手術病房區試測，原本護理人員每日搬運五至十小時、重達20公斤的物資，包括血袋、呼吸管、手術器械等，導入機器人後搬運時間減三至五成，釋放人力、提升照護品質。

目前已具備障礙辨識、避讓與路線規劃，下一步將加入物品確認與全自動消毒。

李坤敏形容，這像在醫院內建智慧物流網，將高強度重複工作交給機器人。

面對高齡化壓力，醫療自動化腳步加快，「阿幫」已深入醫院核心作業區，以全球少見的高複雜度運作模式，為台灣醫療智慧化樹立新的里程碑，今年並將開始導入高雄義大醫院，擴大應用範圍。

曹芳海強調，台灣工業型機器人基礎深厚，如今AI浪潮與醫療需求正為服務型機器人開啟黃金時刻，未來將拓展至工廠巡檢等場景，並結合產業鏈打造完整供應體系與商業模式。

AI 機器人 工研院

