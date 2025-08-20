快訊

好友黃安證實！62歲玉女歌手千百惠病逝 小三上位正宮情史曝

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

逛超市「孩子舔瓶」遭炎上…土屋太鳳疑發文回應 暗示「整箱買回家」

上半年全國預售屋解約達1,339件、占去年全年七成 這三都量最多

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台中房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台中房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

根據最新統計，2025年上半年全國預售屋解約達1,339件，相當於2024全年1,851件的七成，在六都中又以台中市231件居冠，桃園市則是219件解約，高雄市190件，顯示過去的房價飆漲區域，面臨市場修正壓力時，的確出現部分解約狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波壓力較大的還是在房價飆漲的熱區，尤其是在景氣末班車購買預售屋的民眾，可能感受會更為明顯，不過解約對於買方傷筋動骨，可能會面臨已繳款項虧損的狀況，解約通常也不會是購屋人的第一首選，但從統計數據狀況來看，的確解約數量有略為增加的趨勢。

統計顯示，去年解約件數約1,851件，其中數量最高的是高雄市的340件，桃園市也有291件，台中市則是252件，今年上半年解約數量較多的也是這三個房市熱區，台中市解約231件，有機會超過去年的252件，桃園市219件，高雄市則是190件。

曾敬德指出，這波預售景氣在央行第七波管制後快速轉淡，預售市場也從2024上半年旺季一個月賣1.4萬戶，到現在一個月交易跌破4千件，房價漲太快且供給量大的區域也是相對壓力較大的區域，不過多數的買方還是會選擇盡量交屋，除非是非自用又購置多戶預售的買方，才會感受到資金上的壓力。

曾敬德表示，從今年各月表現來看，的確股災後4月到5月解約數量是相對較多，同時也已經連續四個月解約件數單月都超過兩百件，但以整體來說今年上半年解約率極低、不到1%，未如市場想像的出現「失控的解約潮」，但仍需留意不動產後續發展。

根據最新統計，2025年上半年全國預售屋解約達1,339件，相當於2024全年1,851件的七成，在六都中又以台中市231件居冠，桃園市則是219件解約，高雄市190件，顯示過去的房價飆漲區域，面臨市場修正壓力時，的確出現部分解約狀況。信義房屋提供
根據最新統計，2025年上半年全國預售屋解約達1,339件，相當於2024全年1,851件的七成，在六都中又以台中市231件居冠，桃園市則是219件解約，高雄市190件，顯示過去的房價飆漲區域，面臨市場修正壓力時，的確出現部分解約狀況。信義房屋提供

壓力 預售屋

延伸閱讀

逆境突圍！這類產品三成擠入「新建案活躍榜」

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

登山客疑遭雷擊 1人玉山東峰受傷待援

1隻母犬1年生20隻 苗栗啟動熱區遊蕩犬誘捕捉絕育控制數量

相關新聞

「客戶訂單調整、交貨期限提前」 百德機械今撤回無薪假通報

上櫃工具機業者百德機械日前向台中市勞工局通報啟動8、9月「做四休三」無薪假，經媒體報導後，今再以因客戶訂單調整、交貨期限...

上半年全國預售屋解約達1,339件、占去年全年七成 這三都量最多

根據最新統計，2025年上半年全國預售屋解約達1,339件，相當於2024全年1,851件的七成，在六都中又以台中市23...

長榮航：AI貨運需求增20% 第4季客運受惠假期

長榮航今年前7月營收創同期高，總經理孫嘉明表示，全年客貨雙邊都樂觀，第4季客運受惠假期加持，後續在達拉斯、米蘭都會增班；...

房市冷...中永和逆勢成為新北一哥 建商：下半年有望挑戰每坪130萬

今年以來房市持續盤整，各區段房價與交易量下修，然而新北中永和區房價與成交量卻不斷創新高。根據統計，中永和人口密集度高、剛...

逆境突圍！這類產品三成擠入「新建案活躍榜」

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮！據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，較去年下半年減少52%，更比去年...

松江南京新樓王明年第2季登場 六福酒店式商辦今上樑

六福（2705）積極擴大資產布局策略，20日邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓今舉行上樑典禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。