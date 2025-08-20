上半年全國預售屋解約達1,339件、占去年全年七成 這三都量最多

根據最新統計，2025年上半年全國預售屋解約達1,339件，相當於2024全年1,851件的七成，在六都中又以台中市231件居冠，桃園市則是219件解約，高雄市190件，顯示過去的房價飆漲區域，面臨市場修正壓力時，的確出現部分解約狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波壓力較大的還是在房價飆漲的熱區，尤其是在景氣末班車購買預售屋的民眾，可能感受會更為明顯，不過解約對於買方傷筋動骨，可能會面臨已繳款項虧損的狀況，解約通常也不會是購屋人的第一首選，但從統計數據狀況來看，的確解約數量有略為增加的趨勢。

統計顯示，去年解約件數約1,851件，其中數量最高的是高雄市的340件，桃園市也有291件，台中市則是252件，今年上半年解約數量較多的也是這三個房市熱區，台中市解約231件，有機會超過去年的252件，桃園市219件，高雄市則是190件。

曾敬德指出，這波預售景氣在央行第七波管制後快速轉淡，預售市場也從2024上半年旺季一個月賣1.4萬戶，到現在一個月交易跌破4千件，房價漲太快且供給量大的區域也是相對壓力較大的區域，不過多數的買方還是會選擇盡量交屋，除非是非自用又購置多戶預售的買方，才會感受到資金上的壓力。