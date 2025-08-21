長榮航 強打風格、味蕾之旅

長榮航空（2618）昨（20）日舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會；長榮航空總經理孫嘉明指出，飛行不只是一段移動的過程，而是融入生活中的分享與喜悅，這次選擇與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，是全系列，從睡衣及過夜包，打造旅客全新的搭機體驗。

孫嘉明表示，長榮航空的機上過夜包、睡衣，旅客都希望旅客想要帶下機繼續使用，近年來在許多長程線班機都可以看到搭乘商務艙旅客已習慣穿著睡衣就下飛機；這次長榮航空精心設計從經典奢華到文化潮流為旅客打造飛行新體驗，首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，過夜包也設計有背帶，方便旅客攜帶。

孫嘉明幽默的分享，「十年來都沒有買過睡衣」。長榮航空2014年為台灣第一家提供商務艙旅客睡衣的航空公司；設計旅客專屬的過夜包、睡衣與拖鞋，單品設計風格講究優雅與實用兼具的美感，強調貼近生活的理念，希望旅客在旅程途中或結束後，都能長久珍藏使用。

這次選擇與Maison Kitsuné的合作，正是看中其獨特的品牌個性，巧妙融合法式時尚與日式簡約的風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質。

除了備品外，長榮航空秉持對餐飲體驗的極致追求，攜手最強大的後盾「長榮空廚」設計全新的菜單；10月1日起旅客可以在桃園-紐約航線全艙等都可以 享用全新機上特色餐點，為旅客帶來多重味覺與視覺的高空饗宴。

長榮空廚董事長柯金成表示，長榮空廚以其堅強的主廚陣容、多年的國際化經驗和航餐設計專業，嚴選全球各地頂級食材，在高空復熱後能滿足所有旅客的味蕾；希望飛機上的餐點，透過廚師匠人精神讓餐點傳遞滿滿幸福溫度，配合旅客在飛機上的生理時鐘，滿足全球多元化旅客的需求。