長榮航空10月推全新睡衣與過夜包 同步升級航線餐點

長榮航（2618）20日於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由總經理孫嘉明主持，並邀請法日潮流品牌Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi，共同發表跨界合作的全套過夜包、睡衣與拖鞋。此系列將率先在今年10月3日開航的桃園—達拉斯航線上使用。會中，孫嘉明也與長榮空廚董事長柯金成宣布，為桃園—紐約航線全艙等旅客打造全新菜單，帶來感官盛宴的飛行體驗。

孫嘉明表示，長榮航空自2014年成為台灣首家提供商務艙睡衣的航空公司以來，持續以創新理念提升旅客體驗。此次與Maison Kitsuné合作，看重其法式時尚與日式簡約兼具的品牌特色，巧妙融合跨文化、多元及生活趣味，與長榮航空希望帶給旅客的體驗不謀而合。同時，長榮航空攜手長榮空廚設計全新菜單，嚴選全球頂級食材，滿足國際化旅客的多元需求。

Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi表示，「能與長榮航空合作非常榮幸，雙方對卓越品質的追求不謀而合。為尊榮旅客設計的過夜包、睡衣與拖鞋兼具優雅與實用，每一件單品都融入生活化設計，希望旅客在旅程中與返程後都能長久使用。」

此次合作首次將過夜包與睡衣統一品牌設計，睡衣以Maison Kitsuné經典狐狸圖騰為亮點，上衣繡有狐狸頭Logo，褲身印有Monogram圖騰，全套睡衣採用50%環保材質rPET布料，提供三種尺寸，並於去、回程航班提供不同顏色搭配拖鞋，呈現時尚與舒適兼具的空中穿搭體驗。桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可獲狐狸頭斜背包，回程旅客則享小狐狸經典圖騰包；過夜包內含品牌保養品組、整線器與摺疊購物袋，新增背帶可於機上及下機後使用，兼具實用與時尚。

在餐飲方面，長榮航空將於10月1日起，桃園—紐約航線全艙等推出全新機上菜單。皇璽桂冠艙以「中西融合的頂尖工藝」打造沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐九層塔油醋」，主菜則有西式「炙燒A5和牛肋眼佐波特酒醬汁與烤牛骨髓」、中式「金沙龍蝦佐雙味餛飩」，呈現細膩風味與層次平衡。

豪華經濟艙提供「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，搭配長榮桂冠酒店巧克力，帶來類商務艙輕奢饗宴。獲SKYTRAX「全球最佳經濟艙機上餐飲」的經濟艙則以「熟悉風味與在地文化」為主題，主菜為「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」，以家常料理傳遞台灣文化與人情溫度。

長榮航空表示，透過跨界合作與餐飲創新，將機上服務升級為「風格與味蕾的旅行」，持續以創新思維，為全球旅客打造獨一無二的飛行體驗，讓每一趟旅程留下美好回憶。