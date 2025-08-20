快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

長榮航空10月推全新睡衣與過夜包 同步升級航線餐點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

長榮航（2618）20日於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由總經理孫嘉明主持，並邀請法日潮流品牌Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi，共同發表跨界合作的全套過夜包、睡衣與拖鞋。此系列將率先在今年10月3日開航的桃園—達拉斯航線上使用。會中，孫嘉明也與長榮空廚董事長柯金成宣布，為桃園—紐約航線全艙等旅客打造全新菜單，帶來感官盛宴的飛行體驗。

孫嘉明表示，長榮航空自2014年成為台灣首家提供商務艙睡衣的航空公司以來，持續以創新理念提升旅客體驗。此次與Maison Kitsuné合作，看重其法式時尚與日式簡約兼具的品牌特色，巧妙融合跨文化、多元及生活趣味，與長榮航空希望帶給旅客的體驗不謀而合。同時，長榮航空攜手長榮空廚設計全新菜單，嚴選全球頂級食材，滿足國際化旅客的多元需求。

Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi表示，「能與長榮航空合作非常榮幸，雙方對卓越品質的追求不謀而合。為尊榮旅客設計的過夜包、睡衣與拖鞋兼具優雅與實用，每一件單品都融入生活化設計，希望旅客在旅程中與返程後都能長久使用。」

此次合作首次將過夜包與睡衣統一品牌設計，睡衣以Maison Kitsuné經典狐狸圖騰為亮點，上衣繡有狐狸頭Logo，褲身印有Monogram圖騰，全套睡衣採用50%環保材質rPET布料，提供三種尺寸，並於去、回程航班提供不同顏色搭配拖鞋，呈現時尚與舒適兼具的空中穿搭體驗。桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可獲狐狸頭斜背包，回程旅客則享小狐狸經典圖騰包；過夜包內含品牌保養品組、整線器與摺疊購物袋，新增背帶可於機上及下機後使用，兼具實用與時尚。

餐飲方面，長榮航空將於10月1日起，桃園—紐約航線全艙等推出全新機上菜單。皇璽桂冠艙以「中西融合的頂尖工藝」打造沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐九層塔油醋」，主菜則有西式「炙燒A5和牛肋眼佐波特酒醬汁與烤牛骨髓」、中式「金沙龍蝦佐雙味餛飩」，呈現細膩風味與層次平衡。

豪華經濟艙提供「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，搭配長榮桂冠酒店巧克力，帶來類商務艙輕奢饗宴。獲SKYTRAX「全球最佳經濟艙機上餐飲」的經濟艙則以「熟悉風味與在地文化」為主題，主菜為「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」，以家常料理傳遞台灣文化與人情溫度。

長榮航空表示，透過跨界合作與餐飲創新，將機上服務升級為「風格與味蕾的旅行」，持續以創新思維，為全球旅客打造獨一無二的飛行體驗，讓每一趟旅程留下美好回憶。

餐飲 長榮航空

延伸閱讀

長榮航總經理孫嘉明：下半年客、貨運續旺 AI伺服器出貨需求比預期好

長榮航：AI貨運需求增20% 第4季客運受惠假期

長榮航空攜手法日混血潮牌聯名睡衣、過夜包 開航達拉斯率先使用

雨勢升級！18縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

「客戶訂單調整、交貨期限提前」 百德機械今撤回無薪假通報

上櫃工具機業者百德機械日前向台中市勞工局通報啟動8、9月「做四休三」無薪假，經媒體報導後，今再以因客戶訂單調整、交貨期限...

長榮航：AI貨運需求增20% 第4季客運受惠假期

長榮航今年前7月營收創同期高，總經理孫嘉明表示，全年客貨雙邊都樂觀，第4季客運受惠假期加持，後續在達拉斯、米蘭都會增班；...

房市冷...中永和逆勢成為新北一哥 建商：下半年有望挑戰每坪130萬

今年以來房市持續盤整，各區段房價與交易量下修，然而新北中永和區房價與成交量卻不斷創新高。根據統計，中永和人口密集度高、剛...

逆境突圍！這類產品三成擠入「新建案活躍榜」

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮！據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，較去年下半年減少52%，更比去年...

松江南京新樓王明年第2季登場 六福酒店式商辦今上樑

六福（2705）積極擴大資產布局策略，20日邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓今舉行上樑典禮...

高鐵新世代列車正式命名為N700ST 2027下半年投入運營

台灣高鐵（2633）公司指出，未來將引進的新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。