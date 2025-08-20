長榮航總經理孫嘉明：下半年客、貨運續旺 AI伺服器出貨需求比預期好

長榮航（2618）總經理孫嘉明20日於「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會中表示，對於下半年的航空客、貨運市場依舊維持審慎樂觀的看法。

首先，航空貨運AI出貨需求比預期旺，從5月至今，台灣AI伺服器貨量增幅逾20%；至於客運9月比較淡外，10月開始迎接各種節慶小確幸出遊商機。

孫嘉明分析，航空客運市場疫後已經連續2年多需求強勁，雖然7月初有日本地震預言波及，出遊日本的旅客確實受到一些影響，不過後來事件過後，整個日本線的訂位量火速回升；8月的暑假的最後這一周，大概暑假快要結束，所以短線的訂位量比原預期的還好。10月中秋節有連假效應，訂位還不錯；接下來又有11月的歐、美感恩節假期，再加上12月聖誕節、新年假期，整個第4季客運市場看起來，還是蠻審慎樂觀的。

航空貨運的部分，目前來看第3季、第4季，台灣出口的歐美的AI伺服器需求量還是非常強勁，對於長榮航空來說，現在是擔心貨機不夠多，並沒有看不到貨的壓力； 從5月至今，台灣AI伺服器貨量增幅逾20%，其中，東南亞出口量，去年同期成長，尤其是台灣因為AI伺服器需求非常強。