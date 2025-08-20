長榮航：AI貨運需求增20% 第4季客運受惠假期

長榮航今年前7月營收創同期高，總經理孫嘉明表示，全年客貨雙邊都樂觀，第4季客運受惠假期加持，後續在達拉斯、米蘭都會增班；從5月至今，台灣AI伺服器貨量增幅逾20%，第3、4季貨量強，營運單位常說「貨機不夠」。

長榮航空今天在台北漢來大飯店舉辦全新服務用品暨餐點發表會，宣布與以小狐狸經典圖騰聞名的Maison Kitsuné跨界合作，推出全套同款過夜包、睡衣、拖鞋，並攜手長榮空廚，為紐約航線設計新的機上餐點。

長榮航總經理孫嘉明在記者會後接受媒體訪問，展望下半年營運，他表示，7、8月營收都在預期目標，暑假是客運旺季，7月雖然因日本地震預言，稍微受到影響，不過後來日本線訂位量已有回升，8月最後一週短線訂位量也優於預期，9月因暑假剛過，加上今年中秋節落在10月，訂位稍微受影響，但10月、11月、12月都受惠假期效應，第4季看起來審慎樂觀。

華航和星宇航空都將陸續開航鳳凰城，孫嘉明表示，這是新的市場，「祝福他們這個航線會有好表現」，長榮航運能會先放在增班，包括長榮航將在10月開闢美國達拉斯新航線，初期一週3班，11月18日要加到一週5班，12月15日要加到一週7班。

中長期來看的話，他表示，因為義大利航權有一些突破，如果配合新機交機，長榮航在義大利米蘭希望逐步做到每天都有航班。

針對貨運展望，他表示，美國5月取消小包裹免稅，對中國大陸，就有一些影響，不過資通訊、台灣AI伺服器需求非常強，長榮航也很快積極因應，整個貨量不減反增。

他進一步說，第3、4季的貨量，AI伺服器需求還是非常的強，其實營運單位每次開會「都在說貨機不夠」，包機需求非常強，長榮航一直都有包機，

他說明，空運的貨源主要是資通訊產業，長榮航目前觀察到貨量都是增加，以5月到現在，中國大陸出口量只有少2到3%，東南亞出口量，去年同期成長，尤其是台灣因為AI伺服器需求非常強，增加的幅度超過20%。

5月中國赴美電商小包裹免稅取消以後，市場似乎正在適應新稅率，他表示，長榮航電商不是只有到美國，還有到加拿大，貨量正常，目前確實是有看到電商需求增加，但是還不到像以前到需要包機的情形，貨運價格相對持穩，歐洲的貨運一直都不錯，但是沒有像越太平洋航線這麼強。

整體而言，孫嘉明說，長榮航全年客貨雙邊都是看好的，目前來看滿樂觀的。