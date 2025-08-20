票價漲不漲 高鐵董座史哲曝未來漲票價關鍵時刻

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵董事長史哲。高鐵／提供
台灣高鐵董事長史哲。高鐵／提供

台灣高鐵票價自通車以來維持18年不變，外界關注是否會調漲票價。高鐵董事長史哲20日表示，票價調整有「兩前提、一必要」，包括服務品質提升、新車如期如質上線，以及現有34列車的汰舊換新，屆時高鐵調漲將是不可迴避的問題。他強調，「以價制量」一直以來都不是高鐵所考量。

史哲接受專訪時指出，票價調整必須符合「兩前提、一必要」，才會進入討論。他說，兩項前提包括：首先，服務品質必須改善，讓旅客重拾對高鐵的信心；其次，新車需如期、如質上線，確保運能提升與乘車品質。

至於「一必要」，則是34列列車的汰舊換新。史哲說，高鐵列車已服役20年，新車上線後將逐步進行舊車汰換，屆時票價調整將無法迴避，這關乎高鐵的永續營運、財務結構及整體營運效率。

他進一步說明，高鐵每年都會進行財務檢討與規劃，新車汰舊換新勢必影響財報與資金運作。「未來若不調整票價，收入問題將難以避免。」史哲也坦言，民眾可能會質疑「新車尚未上路，財報還賺錢，為何要漲票價？」但他強調，列車使用壽命有限，汰舊換新是必然過程，票價調整將成為討論焦點之一。

史哲重申，高鐵未來調整票價將以提升服務品質、確保運能及永續財務為核心考量，而非單純以價制量，目標是讓高鐵持續維持高準點率與可靠服務，維護品牌信任度。

票價 新車

延伸閱讀

自由座成服務品質殺手！高鐵祭「指定車次自由座」措施 最快明年上路

遭疑酬庸非交通專業 史哲：高鐵現在需要綜合性管理人才

2026年高鐵資金缺口達最高峰…調整票價？ 史哲：檢討評估中

史哲掌高鐵董座...將徵詢接替人選？政院這樣說

相關新聞

「客戶訂單調整、交貨期限提前」 百德機械今撤回無薪假通報

上櫃工具機業者百德機械日前向台中市勞工局通報啟動8、9月「做四休三」無薪假，經媒體報導後，今再以因客戶訂單調整、交貨期限...

房市冷...中永和逆勢成為新北一哥 建商：下半年有望挑戰每坪130萬

今年以來房市持續盤整，各區段房價與交易量下修，然而新北中永和區房價與成交量卻不斷創新高。根據統計，中永和人口密集度高、剛...

松江南京新樓王明年第2季登場 六福酒店式商辦今上樑

六福（2705）積極擴大資產布局策略，20日邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓今舉行上樑典禮...

逆境突圍！這類產品三成擠入「新建案活躍榜」

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮！據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，較去年下半年減少52%，更比去年...

高鐵新世代列車正式命名為N700ST 2027下半年投入運營

台灣高鐵（2633）公司指出，未來將引進的新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwa...

郡都與日本三菱地產合作！高雄亞灣漢神商圈推大案 為房市注強心針

郡都開發（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所20日簽約合作，共同投資30億元興建漢神百貨旁超高大樓「郡都大成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。