台船環海：完成海龍風場73座水下基礎安裝

中央社／ 台北20日電

台船轉投資的台船環海風電公司今天宣布，繼今年6月完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，已順利接續完成套管式水下基礎安裝進度，至今共計73座水下基礎項目提前全數完工。

台船環海發布新聞稿說明，海龍離岸風電計畫為台船環海公司至今承攬規模最大的離岸風場專案，其水下基礎構件體積與重量為目前台灣風場最大，專案位於具挑戰性的台灣海峽水域，需綜合考量天氣窗口、海象條件及颱風風險，台船環海確保工程如期如質完成。

海龍離岸風電計畫是台灣目前規模最大的離岸風電開發案之一，總裝置容量超過1GW。台船環海公司於2022年與該計畫簽訂合約，承攬基樁、套管式水下基礎、海上變電站及風機運輸與安裝等海事工程服務，並於2024年正式執行安裝作業。

台船環海表示，以全迴旋浮吊船「環海翡翠輪」作為海龍計畫的主力安裝船舶，迄今包含海龍計畫的風場在內，已在台灣海峽完成近1.5GW風場裝置安裝容量，展現本土船機施工能力，推進台灣海事工程技術發展。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（TimKittelhake）表示，此次套管式水下基礎安裝作業展現驚人效率，最快紀錄為2天內完成3座；「環海翡翠號」結合海龍團隊在規劃、協調與執行上的高度默契，使73座水下基礎得以提前全數完工。

台船環海公司董事長曾國正表示，今天完成的水下基礎安裝，見證團隊同心協力成果，對於台船環海公司和環海翡翠輪不僅是另一里程碑，更證明台灣本土海事工程能量往前邁進，小從人力軟硬體、大至供應鏈管理掌控、工程技術創新突破，為台灣海事工程國家隊（Taiwan Marine Team）發展奠定深厚基礎。

台船 離岸風電

