「客戶訂單調整、交貨期限提前」 百德機械今撤回無薪假通報

上櫃工具機業者百德機械日前向台中市勞工局通報啟動8、9月「做四休三」無薪假，經媒體報導後，今再以因客戶訂單調整、交貨期限提前為由，向勞工局終止無薪假。

勞工局下午說，百德機械公司原於8月15日通報實施減班休息，減班休息期間為114年8月4日至114年9月30日，但該公司今表示因客戶訂單調整、交貨期限提前為由，縮短減班休息期間調整為至8月15日止，現已無實施減班休息。

據了解，百德機械昨天傍晚亦發股市重訊公告，表示已恢復正常工作日程。