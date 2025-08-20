TBC集團仍未復播Discovery等4頻道 NCC再處245萬元罰鍰

國家通訊傳播委員會（NCC）宣布，因台灣寬頻通訊（TBC）旗下南桃園等五家有線電視系統台從本月6日起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等四個頻道並變更其他頻道，NCC要求改正但屆期未改，20日決定再裁處245萬元。NCC邀請TBC、全球數位頻道代理商每周到會進行協調，同時呼籲雙方須顧及消費者權益，應積極參與溝通。

TBC自2022年就與中嘉集團旗下全球數位頻道代理因授權費談不攏，申請變更四家頻道內容，但NCC調處兩年也沒結果。今年8月6日，TBC以收到中嘉存證信函警告為由，變更Discovery等四頻道，並以其他頻道替代。NCC要求業者恢復播送Discovery等四頻道，但業者並未恢復播送，NCC 12日裁罰新台幣30萬元。

NCC表示，因確認TBC旗下的南桃園等五家公司仍未依改正命令恢復頻道播送，20日再裁處新台幣245萬元罰鍰，累計處罰275萬罰鍰。

NCC表示，8月13日請TBC代表及全球數位頻道代理商代表雙方到會交換意見並試行協調雙方歧見，當日未達成共識，雙方均表示將調處建議攜回研議，並希望盡快落幕。