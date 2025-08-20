台達電布局智能製造 AI感測機器人首亮相

台達電積極布局智能製造，今天參加「2025台北國際自動化工業大展」，首度展出AI感測機器人，希望透過虛實整合方案打造智能工廠。

台達電機電事業群總經理劉佳容今天表示，製造業在地緣政治、關稅壁壘、碳稅成本等挑戰下，面臨分散製造的轉型壓力。台達電自身布局全球、累積多年「智造」經驗，如今加上AI驅動，希望讓人機協作的智能工廠加速落地。

台達電今天展出的協作機器人，整合AI認知感測模組，首次於亞洲亮相，透過內建的AI模型，賦予機器人感知能力，協助電子組裝、汽車及物流等產業，打造人機協作的智能工廠。

劉佳容表示，台達電智能製造解決方案，以虛實整合架構為本，串接機器人、數位雙生技術與管理系統，依據工廠實際的運作模式與痛點，協助客戶加速導入，應對產線部署與迭代、人才短缺與跨域管理等挑戰。

在此之前，台達電7月底也剛啟用位在桃園中壢的台達電智能製造創新中心，打造工業自動化實機驗證與教育訓練的重要基地，提供上機訓練、測試與認證一站式服務。

台達電同時與輝達（NVIDIA）合作，在智能製造創新中心共同建置台達NVIDIA虛實整合學習中心，呼應數位孿生（Digital Twin）、AI模型應用趨勢，開設虛實整合訓練課程，教學從單機、整線到整廠的軟硬體整合應用，未來將導入針對NVIDIA Omniverse數位雙生平台的培訓資源，可望與設備終端用戶、系統整合商深度合作。