營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

中華車：今年產銷4.9萬輛目標不變 產能未調整

中央社／ 台北20日電

裕隆集團關係企業中華車副總經理暨發言人錢經武今天表示，儘管進口車關稅和貨物稅政策未明，銷售壓力大，今年度中華車產銷（含代工）4.9萬輛目標仍不變，今年沒有產能調整規劃，歲休計畫持續進行。

中華車下午舉行線上法人說明會，觀察台灣上半年市況，錢經武說明，關稅與貨物稅議題尚未定案，市場觀望氣氛使得整體市場銷售衰退，上半年小車市場總銷量19.9萬輛，較2024年同期衰退14.4%，其中國產車總銷售輛數9.8萬輛，年衰退17%。

從中華車角度來看，錢經武指出，上半年總提車輛數，年下滑26.4%，但自主研發產品表現突出，年成長23.5%、市占率年成長2.2%。

觀察中華車第2季表現，錢經武表示，自主研發產品貼近在地客戶需求，不畏市場環境變化，第2季自主品牌提車實績超過7000輛，季增2.5%，業績表現淡季不淡。

展望第3季營運，錢經武提到，中華車持續推出多元化車款，其中自主開發3.5噸電動商用車ET35，6月起在台北市示範運行累計里程超過2萬公里。至於MGG50車款，錢經武表示，預計第3季上市。

至於MG4車款自製率時間表，錢經武回應，按照政府政策申請核可與推動事項。錢經武透露，2026年規劃導入日本三菱（Mitsubishi）品牌新車，但時間未定。

展望下半年毛利率，中華車預期，下半年毛利率表現和上半年差不多。展望今年銷售目標，錢經武強調，儘管關稅和貨物稅政策未明壓力大，但中華車今年4.9萬輛（含代工）的產銷總數目標，並未改變。

談到因應關稅變數策略，錢經武解釋，由於進口車關稅與貨物稅政策仍未定案，中華車有擬定多項因應版本，但政策未定，中華車無法表示意見。

錢經武表示，中華車今年沒有產能調整計畫，歲休規劃持續進行，中華車沒有考慮無薪假措施。

