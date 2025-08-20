清景麟公共藝術「府城最美之花」傳遞重建希望 捐200萬助台南市賑災
清景麟集團20日揭幕公共藝術品「府城最美之花」，傳遞重建希望，並攜手白天鵝建設捐200萬元助台南市賑災，台南市長黃偉哲親臨致謝。
清景麟集團20日於「研森」舉辦捐贈記者會，由集團創辦人林聰麟與白天鵝建設機構董事長陳清堯共同宣布捐贈新台幣200萬予新營區公所，援助近期風災台南市受災戶及受災農民，由台南市長黃偉哲代表受贈，展現中央、地方與企業齊心賑災的決心。
清景麟集團創辦人林聰麟表示，集團長年投入公益，積極實踐企業社會責任精神，面對突如其來的意外災情，清景麟義不容辭，以實際行動關懷受災戶，盼援助災區早日重建，恢復家園。
活動同步揭曉「研森」代表性公設藝術裝置「府城最美之花」，由國際建築大師隈研吾操刀設計，「府城最美之花」作品蘊含蓬勃生命力，傳遞日系職人建築美學的正向力量，象徵災後重生與希望綻放，期望以人文與藝術力量療癒人心，提升社會正能量。
逾6米高的「府城最美之花」採用超薄石板結構與折紙造型葉形包覆，中央主幹結合LED光源，展現出極具幾何與自然交織的建築語彙，在古都府城開出一朵充滿生命力的建築之花。
日本建築大師隈研吾設計作品遍布世界，曾操刀打造東奧主場館，並與Fendi、Aman等頂尖品牌合作。隈研吾台灣作品多見於公共建築，「研森」則為罕見隈研吾私宅公設作品，延續隈研吾將自然融入建築的「負建築」哲學，運用天然材質及自然語彙，打造獨特空間美學。
「府城最美之花」意象同時呼應清景麟集團近年穩健成長，持續深耕台灣土地、實踐公益並回饋社會的品牌精神，如同大樹般在台灣這片土地上滋養茁壯，並以建築守護家戶幸福日常。
