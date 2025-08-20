快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

聽新聞
0:00 / 0:00

房市冷...中永和逆勢成為新北一哥 建商：下半年有望挑戰每坪130萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年以來房市持續盤整，各區段房價與交易量下修，然而新北中永和區房價與成交量卻不斷創新高。根據統計，中永和人口密集度高、剛需強，以及可開發土地稀有，造成房價進一步受到推升，不分屋齡的平均房價分別為91萬、80萬元，更是新北最高。

寶和建設總經理張應偉表示，創下中永和最高房價的住宅區段多有捷運、市中心與總價優勢，預估永和下半年有機會挑戰130萬元、中和則有百萬元以上的成交行情。

根據樂居統計數據顯示，截至2025年7月為止，新北交易數量最高的行政區分別為中和區的1,336戶，以及板橋區的1,264戶、三重區1,039戶；若加入不分屋齡的房價因素觀察，可發現中和區平均房價來到80萬元，板橋與三重均為78萬元，正式成為2025年的新北一哥。

此外，永和地區則因為土地更加稀有，今年以僅成交363戶，平均價格來到每坪91萬元，單看價格而言，永和才是新北最高。

張應偉分析，板橋新推案大多集中於江翠北側重劃區，新舊房屋間價格落差大；三重同樣是新重劃區與舊市區有地段與屋齡問題，反觀中、永和地區可開發土地稀有，自用剛需強勁，生活機能落差小，因此只要符合捷運、總價優勢等住宅產品，很容易就能獲得購屋者青睞。

以今年6月實價登錄的預售案「漢皇方圓」為例，成交單價最高來到122萬元，平均成交同樣破百萬元，張應偉表示，這就是滿足捷運、市中心以及總價三個優勢下造就的結果，接下來位於永和地區的頂溪捷運站周邊，不意外將會出現單坪超過130萬元的預售成交價格。

他認為，捷運永安市場站最高價格來到122萬元，景安捷運站8月底前預售案「好植」也將登錄最高88萬元資訊，等於宣告景安站也將將站上9字頭，且很快會看到單坪百萬以上行情。

房價 捷運 預售

延伸閱讀

影／新北八里台61轉台64線高架快速道路 小貨車失控翻覆

為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

新北民進黨團提案普發4.6萬 藍：中央還新北2500億可發5萬

影／接黨秘書長後蘇巧慧無望新北？ 徐國勇：各憑本事

相關新聞

房市冷...中永和逆勢成為新北一哥 建商：下半年有望挑戰每坪130萬

今年以來房市持續盤整，各區段房價與交易量下修，然而新北中永和區房價與成交量卻不斷創新高。根據統計，中永和人口密集度高、剛...

松江南京新樓王明年第2季登場 六福酒店式商辦今上樑

六福（2705）積極擴大資產布局策略，20日邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓今舉行上樑典禮...

逆境突圍！這類產品三成擠入「新建案活躍榜」

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮！據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，較去年下半年減少52%，更比去年...

高鐵新世代列車正式命名為N700ST 2027下半年投入運營

台灣高鐵（2633）公司指出，未來將引進的新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwa...

郡都與日本三菱地產合作！高雄亞灣漢神商圈推大案 為房市注強心針

郡都開發（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所20日簽約合作，共同投資30億元興建漢神百貨旁超高大樓「郡都大成...

長榮航與 Maison Kitsuné 跨界合作 推出全套同款過夜包+睡衣+拖鞋

長榮航（2618）20日於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由長榮航空孫嘉明總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。