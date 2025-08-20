聽新聞
房市冷...中永和逆勢成為新北一哥 建商：下半年有望挑戰每坪130萬
今年以來房市持續盤整，各區段房價與交易量下修，然而新北中永和區房價與成交量卻不斷創新高。根據統計，中永和人口密集度高、剛需強，以及可開發土地稀有，造成房價進一步受到推升，不分屋齡的平均房價分別為91萬、80萬元，更是新北最高。
寶和建設總經理張應偉表示，創下中永和最高房價的住宅區段多有捷運、市中心與總價優勢，預估永和下半年有機會挑戰130萬元、中和則有百萬元以上的成交行情。
根據樂居統計數據顯示，截至2025年7月為止，新北交易數量最高的行政區分別為中和區的1,336戶，以及板橋區的1,264戶、三重區1,039戶；若加入不分屋齡的房價因素觀察，可發現中和區平均房價來到80萬元，板橋與三重均為78萬元，正式成為2025年的新北一哥。
此外，永和地區則因為土地更加稀有，今年以僅成交363戶，平均價格來到每坪91萬元，單看價格而言，永和才是新北最高。
張應偉分析，板橋新推案大多集中於江翠北側重劃區，新舊房屋間價格落差大；三重同樣是新重劃區與舊市區有地段與屋齡問題，反觀中、永和地區可開發土地稀有，自用剛需強勁，生活機能落差小，因此只要符合捷運、總價優勢等住宅產品，很容易就能獲得購屋者青睞。
以今年6月實價登錄的預售案「漢皇方圓」為例，成交單價最高來到122萬元，平均成交同樣破百萬元，張應偉表示，這就是滿足捷運、市中心以及總價三個優勢下造就的結果，接下來位於永和地區的頂溪捷運站周邊，不意外將會出現單坪超過130萬元的預售成交價格。
他認為，捷運永安市場站最高價格來到122萬元，景安捷運站8月底前預售案「好植」也將登錄最高88萬元資訊，等於宣告景安站也將將站上9字頭，且很快會看到單坪百萬以上行情。
