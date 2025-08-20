快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

聲寶物流B區動土2026年底完工 推北台灣物流新樞紐

中央社／ 台北20日電

聲寶集團積極推動資產開發與活化，繼11日「聲寶橘青春台南安平館」開工後，今天隨即於桃園龜山舊廠舉辦「聲寶物流園區第1期B區」動土祈福典禮，展現集團多角化投資的強勁動能。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，隨著物流園區第1期A區於年初完工，並展現良好招商成果，今天啟動的B區代表物流園區正式進入加速擴張的新階段。未來B區將規劃約5300坪樓地板面積，預計於2026年底完工，將為集團帶來更穩定的租金收益，並進一步推動聲寶轉型多角化經營。

「聲寶物流園區」位於林口工四工業區，距離中山高速公路林口龜山交流道僅2.5公里，地理位置優越，對物流、電商及高科技產業皆具高度吸引力。目前已有多家國內外廠商積極接洽承租，隨著A區與B區的推進，聲寶物流園區正逐步成為北台灣重要的倉儲與物流樞紐。

聲寶 電商 陳盛沺

延伸閱讀

「全家」×犀牛盾舊手機殼回收再生計劃擴至配件　加贈Fami!ce霜淇淋

智慧製造展逾千家廠商參展 宣示AI機器人產值破兆元

美課鋼鋁50%關稅範圍擴大 發亮、金屬、沾點邊的都可能在清單上

東京鐵塔快閃店直達林口　「LoveLive！」快閃店為期兩周限定限量獨賣

相關新聞

房市冷...中永和逆勢成為新北一哥 建商：下半年有望挑戰每坪130萬

今年以來房市持續盤整，各區段房價與交易量下修，然而新北中永和區房價與成交量卻不斷創新高。根據統計，中永和人口密集度高、剛...

松江南京新樓王明年第2季登場 六福酒店式商辦今上樑

六福（2705）積極擴大資產布局策略，20日邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓今舉行上樑典禮...

逆境突圍！這類產品三成擠入「新建案活躍榜」

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮！據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，較去年下半年減少52%，更比去年...

高鐵新世代列車正式命名為N700ST 2027下半年投入運營

台灣高鐵（2633）公司指出，未來將引進的新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwa...

郡都與日本三菱地產合作！高雄亞灣漢神商圈推大案 為房市注強心針

郡都開發（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所20日簽約合作，共同投資30億元興建漢神百貨旁超高大樓「郡都大成...

長榮航與 Maison Kitsuné 跨界合作 推出全套同款過夜包+睡衣+拖鞋

長榮航（2618）20日於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由長榮航空孫嘉明總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。