松江南京商圈新樓王！六福酒店式商辦舉行上樑典禮 預計明年第2季完工

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
松江南京商圈新樓王六福酒店式商辦上樑典禮，具ESG認證的頂級獨棟A辦、高端酒店式物業管理、六福皇宮經典再現。業者提供

六福（2705）旅遊集團積極擴大資產布局策略，20日邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓今舉行上樑典禮，全案預計2026年Q2完工，以酒店式頂級綠商辦，結合六福酒店式物業管理的飯店高端服務，將為全台商辦寫下嶄新篇章。

六福旅遊集團總裁賴振融表示，除興建工程，已進行樓層規劃，部分樓層將提供高樓景觀餐廳、宴會及私廚服務，重現六福皇宮六星級的高端餐飲。目前已有外商、科技業，及有企業總部需求的高端品牌積極洽談中。

賴振融進一步指出，市場上具ESG認證頂級A辦供給稀缺且剛需持續增強，松江南京商辦租金及交易量顯著提升，根據台北市地政局公布去年度主要辦公商圈商辦租賃交易量，松江南京商圈不僅高居榜首，且近五年漲幅租金漲幅高達15%。近期眾多指標性商辦改建案陸續進行中，未來A辦林立將促使商圈蓬勃發展，吸引高階白領辦公人潮，預期帶動周邊房價及租金持續看漲。六福酒店式商辦位處台北市中心地利優勢，加上ESG認證的頂級獨棟A辦，及六星級酒店式物業管理，可望成為松江南京商圈新樓王。

六福酒店式商辦原址為六福客棧，為首屈一指的高級觀光飯店，六福酒店式商辦承襲集團半世紀以來不斷超越的理念，再次引領頂級商辦風潮。全案為地下6層、地上21層鋼骨結構造頂級A辦大樓，改建後總樓地板面積將達6,350坪。由日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造，以環境永續為前提，將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，國內外5大建築標章認證，打造結合減碳、健康、科技、商務的永續辦公大樓。

松江南京商圈新樓王六福酒店式商辦上樑典禮。業者提供
松江南京商圈新樓王六福酒店式商辦上樑典禮。業者提供

