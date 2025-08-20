快訊

上銀攻機器人關節模組 看非紅供應鏈帶動商機

中央社／ 台北20日電
上銀董事長卓文恒。圖／聯合報系資料照片

傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，上銀集團布局機器人手臂元件和關節模組，預估今年底機器人業績占比可到10%。他表示，機器人資安議題受到關注，「非紅供應鏈」需求可帶動台廠供應鏈商機。

談到關稅和匯率對營收影響，卓文恒指出，第2季有匯損影響，期盼第3季匯率持穩，目前看來第3季產品價格持穩，上銀集團今年目標努力較2024年成長。關稅部分，上銀與子公司分擔大部分關稅比重，若暫時性20%關稅疊加以往既有關稅4.5%到6%，上銀集團分攤其中2/3比重；不過出口美國市場占比不到5%，關稅影響程度有限。

台灣機器人與智慧自動化展今天起登場，HIWIN上銀與大銀微系統聯手展出全系列智慧製造技術，涵蓋精密元件到系統整合，從單一模組到多軸工業機器人的智慧解決方案。

卓文恒下午接受媒體聯訪表示，上銀集團此次展覽重點，除了機器人零組件外，也展示半導體先進扇出型面板級封裝（FOPLP）晶圓移載設備，目前持續驗證中。

卓文恒指出，上銀和大銀微系統在機器人手臂關鍵元件及關節模組，涉及無框力矩馬達、驅動器、諧波減速機等產品，也有布局靈巧手的小型滾珠螺桿產品，可減輕重量、節省空間，降低機器人電池能耗，集團持續布局涵蓋焊接、物流、醫療、農業等多領域專用型機器人。

與Dexterity合作物流倉儲機器人進展方面，卓文恒指出，預估今年底至2026年初可逐步小批量產運用，物流業者持續驗證測試，反應效果不錯。

談到AI人形機器人應用，卓文恒坦言，目前人形機器人在工廠產線實際應用還沒有這麼成熟，後續持續觀察。

卓文恒預估，上銀集團今年底機器人項目業績比重可到10%，較上半年占比9%持續成長。他指出，機器人資安議題相當關鍵，「非紅供應鏈」需求可帶動台廠供應鏈商機。

展望下半年營運，卓文恒表示，整合各方訊息，預期到年底的4個多月，業績表現有機會比今年上半年緩步成長，主要是台灣半導體設備傳動元件拉貨穩健，中國大陸等地方基礎建設需求持續回溫，加上智慧製造自動化和機器人應用需求成長。

觀察主要市場景氣，卓文恒分析，中國大陸逐步回升，機械設備和自動化業者有接到中國廠商部分訂單；日本工作機械接單外銷額成長，主要是日圓匯率貶值，提升日系廠商接單競爭力。

至於歐洲市場，卓文恒表示，也看到訂單小幅度上升，主要是航太和軍工等應用帶動。他預期，2026年全球景氣有機會比今年好，上銀集團明年目標也持續成長。

觀察訂單能見度，卓文恒指出，螺桿與線軌產品能見度維持2至2.5個月，客戶不希望交期太長，訂單交期控制在2個月內，客戶交期短，上銀以加班去化部分客製化滾珠螺桿產品接單。

卓文恒強調，上銀集團沒有「做四休三」，持續招募新員工，今年包括產學攜手2.0計畫在內，共招募300人。

