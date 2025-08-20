快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

大同新任董事長張榮華上任 原董座王光祥榮升會長持續貢獻

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同張榮華董事長(右二)上任首日由王光祥會長(左二)與沈柏延總經理(左一)陪同視察各事業單位。大同／提供
大同張榮華董事長(右二)上任首日由王光祥會長(左二)與沈柏延總經理(左一)陪同視察各事業單位。大同／提供

百年企業大同（2371）經營團隊啟動新一波人事布局，19日召開董事會，由新任董事張榮華在全體董事一致推舉下，正式接任董事長一職。原董事長王光祥則升任大同公司會長，未來將持續以深厚的產業經驗為公司發展貢獻心力。

業界認為，大同此次高層人事異動，代表張榮華將成為帶領大同邁向下一階段轉型與衝刺的總舵手，並持續強化公司治理。張榮華20日甫上任即在公司主管陪同下視察各部門，展現對員工的重視與關懷。

張榮華表示，擔任大同董事長深感榮幸，強調大同作為台灣少數的百年企業，產業基礎扎實、底蘊豐厚，在重電、家電與系統整合等領域貢獻良多，且創下無數「台灣第一」。他認為，大同不僅是台灣家喻戶曉的品牌，更是建設台灣的「國寶級企業」，帶領大同走向下一世紀，責任重大。

張榮華也感謝大同歷任經營團隊，指出經過百年淬鍊的大同已樹立堅實的核心價值觀，其「誠信、正直、勤勉、儉樸」的DNA與三立集團的創業宗旨不謀而合。

此外，大同「扎根台灣、放眼全球」的經營目標也與三立集團一致。他強調，大同的電力事業是淨零減碳與未來AI時代的核心基礎，電力與新能源事業的持續發展目標不變，同時也將海外市場拓展列為運籌帷幄的重點。

張榮華最後表示，他過去秉持原創與創新思維，不僅開啟台灣偶像劇先河並成功建立三立媒體集團，為股東創造高額股利，未來也將帶著同樣的決心與創新動能，引領大同創造下一個成長契機。

大同張榮華董事長(右二)上任首日由王光祥會長(右三)與沈柏延總經理(右一)陪同視察各事業單位。大同／提供
大同張榮華董事長(右二)上任首日由王光祥會長(右三)與沈柏延總經理(右一)陪同視察各事業單位。大同／提供

大同 董事長 張榮華

延伸閱讀

大同董座換手 張榮華接任…具地產、媒體雙重背景

車多過馬路心驚膽跳 新北汐止鄉長路要增行人觸控按鈕

大同人事大風吹！張榮華接任董事長 王光祥轉任會長

為拍落日美景攀電塔頂觸電亡 20歲準男大學生父母悲痛認屍

相關新聞

高鐵新世代列車正式命名為N700ST 2027下半年投入運營

台灣高鐵（2633）公司指出，未來將引進的新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwa...

松江南京新樓王明年第2季登場 六福酒店式商辦今上樑

六福（2705）積極擴大資產布局策略，20日邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓今舉行上樑典禮...

長榮航與 Maison Kitsuné 跨界合作 推出全套同款過夜包+睡衣+拖鞋

長榮航（2618）20日於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由長榮航空孫嘉明總經...

逆境突圍！這類產品三成擠入「新建案活躍榜」

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮！據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，較去年下半年減少52%，更比去年...

郡都與日本三菱地產合作！高雄亞灣漢神商圈推大案 為房市注強心針

郡都開發（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所20日簽約合作，共同投資30億元興建漢神百貨旁超高大樓「郡都大成...

台船環海完成海龍離岸風場73座套管式水下基礎安裝

台船（2208）轉投資之台船環海風電工程20日宣布，繼今年6月完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，已接續完成套管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。