大同新任董事長張榮華上任 原董座王光祥榮升會長持續貢獻

百年企業大同（2371）經營團隊啟動新一波人事布局，19日召開董事會，由新任董事張榮華在全體董事一致推舉下，正式接任董事長一職。原董事長王光祥則升任大同公司會長，未來將持續以深厚的產業經驗為公司發展貢獻心力。

業界認為，大同此次高層人事異動，代表張榮華將成為帶領大同邁向下一階段轉型與衝刺的總舵手，並持續強化公司治理。張榮華20日甫上任即在公司主管陪同下視察各部門，展現對員工的重視與關懷。

張榮華表示，擔任大同董事長深感榮幸，強調大同作為台灣少數的百年企業，產業基礎扎實、底蘊豐厚，在重電、家電與系統整合等領域貢獻良多，且創下無數「台灣第一」。他認為，大同不僅是台灣家喻戶曉的品牌，更是建設台灣的「國寶級企業」，帶領大同走向下一世紀，責任重大。

張榮華也感謝大同歷任經營團隊，指出經過百年淬鍊的大同已樹立堅實的核心價值觀，其「誠信、正直、勤勉、儉樸」的DNA與三立集團的創業宗旨不謀而合。

此外，大同「扎根台灣、放眼全球」的經營目標也與三立集團一致。他強調，大同的電力事業是淨零減碳與未來AI時代的核心基礎，電力與新能源事業的持續發展目標不變，同時也將海外市場拓展列為運籌帷幄的重點。