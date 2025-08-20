長榮航空攜手法日潮流品牌 Maison Kitsuné 推出全新機上備品

長榮航空（2618）20日於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，長榮航空總經理孫嘉明說，飛行不再只是一段移動的過程，而是融入生活中的分享與喜悅，這次選擇與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，是全系列，從睡衣、過夜包，打造旅客過夜包全新的體驗。

孫嘉明表示，長榮航空的機上過夜包、睡衣，旅客都會帶下機繼續使用，在許多長程線班機都可以看到搭乘商務艙旅客很習慣穿著睡衣就下飛機；這次和以往不同的是，長榮航空首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo。

孫嘉明幽默的說：「十年來沒有買過睡衣」。細數長榮航空機上備品的輝煌記錄，2014年長榮航空成為台灣第一家提供商務艙旅客睡衣的航空公司，多年來備受好評，飛行不再只是一段移動的過程，而是融入生活中的分享與喜悅。

長榮航空在不斷創新求變的理念下，分享全新機上備品品牌策略兩項全新改變，首先與Maison Kitsuné的合作，正是看中其獨特的品牌個性，巧妙融合了法式時尚與日式簡約的風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質，與長榮航空希望帶給全球旅客的體驗與感動不謀而合。

其次是除了備品外，長榮航空秉持對餐飲體驗的極致追求，攜手最強大的後盾「長榮空廚」設計全新的菜單，以其堅強的主廚陣容、多年的國際化經驗和航餐設計專業，嚴選全球各地頂級食材，為桃園—紐約全艙等的旅客量身打造新菜單，以滿足全球多元化旅客的需求。」

Maison Kitsuné品牌總監Ms. Leyla Pursharifi表示，這次跟長榮航空合作，非常榮幸能與頂尖的領導品牌一起展開合作，這份肯定意義非凡，此次合作一拍即合，因為我們跟長榮航空都同樣熱衷追求卓越品質，希望能為消費者打造深刻難忘的美好體驗，實現跨越文化藩籬，匯聚人們的初心。

長榮航空的尊榮旅客設計了專屬的過夜包、睡衣與拖鞋，每一件單品都傾注了我們的用心，設計風格講究優雅與實用兼具的美感，強調貼近生活的理念，希望旅客在旅程途中或結束後，都能長久珍藏使用。

除了備品外，機上餐飲也是旅客非常關注的焦點，長榮航空攜手長榮空廚，於2025年10月1日起在桃園-紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐點，使用全球各地頂級食材，帶來多重味覺與視覺的高空饗宴。

皇璽桂冠艙獻上「中西融合的頂尖工藝」，細膩演繹食材搭配與風味層次的極致平衡，西式套餐中的沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」，嚴選具在地特色的根莖蔬菜與蕈菇，如冰花、香檳茸、月光花朵、雨來菇等構成層次豐富的野蔬塔，以紅椒慕斯為底，鋪陳多樣時蔬，展現繽紛色彩與自然清爽風味，搭配鮮嫩菜苗與溫潤的九層塔油醋醬，跳脫傳統生菜沙拉的印象，風味獨具。