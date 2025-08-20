高盈建設林園最大住宅案動土、總銷25億元 帶動區域繁榮

高盈建設位於高雄林園最大住宅案動土，總銷25億元，帶動區域繁榮，讓年輕人住得好、買得起。

高雄林園區近年來建設利多不斷，從捷運、國道到國際品牌的進駐，顯示區域發展潛力正迅速被看見。包括捷運小港–林園線動工、國道七號通過核定，以及星巴克、藏壽司等知名品牌陸續插旗，林園正穩健邁向南高雄新興重鎮。

尤其，高雄市政府目前正積極推動「林園產業園區升級轉型計畫」，配合台灣2050年淨零排放政策，引進綠能科技、創新研發與高階製造等無煙囪產業，加速工業轉型並提升都市發展質量。林園的傳統石化業也正與高科技產業並進，帶動當地就業人口顯著成長。

在交通與就業雙重利多的帶動下，林園區呈現明顯人口回流，住宅市場活絡，區域生活機能逐步升級。房市專家指出，林園已不再是單一的工業區，而是逐步蛻變為交通便利、產業升級與消費機能並存的現代化生活圈。

高盈建設啟動林園最大規模住宅案，基地總面積達2,018坪，將規劃興建192戶，地上七層華廈與19戶透天住宅，市場估計總銷金額達25億元，可望成為林園歷來最大規模住宅開發案，帶動區域房市與整體居住品質全面升級。

高盈建設指出，承襲母公司「萬大禾鋼鐵」的結構工藝精神，並延續高大建設、高宗建設多年累積的開發經驗，由第二代團隊接棒後，注入年輕世代對「空間、生活與品質」的全新理解，致力打造結構安全、實用機能與高坪效並重的住宅產品。

全案回歸住宅本質，專注開發低公設比、高實用性的產品型態，讓購屋者以合理價格，真正享有高坪效、機能完善的住宅空間。