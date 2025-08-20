美國關稅來襲 工具箱龍頭明昌用智慧工廠築護城河

「美國對等關稅對傳統產業確實造成壓力，甚至可能導致供應鍵轉移。」明昌國際工業公司總經理陳琮仁表示，「幸好，明昌早在兩年多前啟動永續智慧工廠的興建計畫，透過智慧製造與產品高值化，為明昌築起護城河。」

坐落在台中市外埔區的明昌國際新總部，堆高機來回穿梭、貨櫃整齊排列，工地現場機器聲此起彼落。這家專業工具箱龍頭，將在10月迎接50週年里程碑、啟用智慧化新廠，預期全年營收也將創下歷史新高。

明昌國際成立於1976年，創辦人張秋龍最初以鋼製辦公家具起家，1981年轉型生產DIY工具箱，兩年後升級為專業級車用工具箱製造商。公司一路從OEM起步，後來布局ODM，並推出自有品牌，包括五金工具箱BOXO、醫療設備工具箱BAILIDA（百利達），逐步將版圖拓展到超過70個國家。

目前美國市場仍占明昌國際營收約一半，主要客戶包含全球最大手工具商史丹利百得（Stanley Black &Decker） 與美國最大工業設備經銷商固安捷（Grainger）。除了專業工具箱外，近年來明昌產品線也擴展到醫療推車、充電櫃、智能儲物櫃與互動式服務機。公司累積近140件專利，展現研發實力。

現任董事長張庭維自2002年進入公司，從基層做起，當時年營收不到新台幣1 億元；2020年，他延攬專業經理人陳琮仁，負責推動數位轉型與智慧製造。

畢業於國立中央大學機械碩士的陳琮仁，曾在上銀科技服務15年，從研發工程師一路做到事業群協理。職涯正值穩健期，卻在年近40歲時自問：「難道我就這樣一路做到退休嗎？」

一場幼兒園謝師宴，改變了他的人生軌跡。當時他與同為家長的張庭維相談甚歡，從家庭聊到企業，兩人看見了互補的可能。張庭維擅於市場嗅覺與策略規劃，陳琮仁則精於生產實務與供應鏈管理。兩人常笑稱是「虛實整合」的最佳拍檔，攜手帶領明昌度過疫情與供應鏈震盪。2021年明昌集團營收突破25億元，成為全球前十大工具箱製造商。

智慧製造 解決工廠不能互補問題

明昌同時深耕工業與醫療工具箱市場：前者屬於大量長線訂單，後者卻常需要一天換線10次，生產模式差異巨大。

陳琮仁回憶，當時公司雖擁有多個工廠，設備8成以上相同，卻無法互相支援。他上任後首要工作，就是將老師傅腦中的知識「標準化」，但推動過程並不容易，現場師傅直言：「我就是書讀得少才來做工，你現在要我學電腦？」

為降低反彈，他先將工單排程改為APP，以手機介面操作，讓資深員工也能快速上手。隨後導入物聯網與AI，例如在烤爐裝設熱感測器監控溫度，在塗裝設備加裝感測器偵測馬達運轉，甚至在焊接製程導入機器手臂與雷射追蹤系統。產線參數能被即時監控與調校，大幅提升生產靈活度。

永續 X 智慧工廠 打造新護城河

轉型並不僅止於數位化。2022年，明昌成立ESG永續發展委員會，除啟動有史以來最大投資案──座落於台中市外埔區的「永續智慧工廠」，總投資額高達15 至17億元外，也在2023年開始進行碳盤查。

新廠導入全自動倉儲系統與AI智慧製造，同時採用低碳設備與廢棄物回收處理系統，引進連續雷射切割機減少廢料，新廠啟用後每年可創造15至20億元新增產值，並成為全球少數同時兼具智慧製造 X 綠色工廠的工具箱生產基地。

8月7日起，美國對台灣多數輸美貨品加徵20%對等關稅，其中手工具產業稅率疊加後約為20~30%，高於歐洲、日本、韓國的15%。這意味著台灣業者在中高階市場競爭上，可能因成本劣勢而被取代。

「美國關稅對傳統產業是一個長期、結構性的改變，也可能導致供應鏈轉移。」陳琮仁指出，已有客戶開始討論關稅分攤問題，若無法轉嫁終端，將衝擊中期需求，也有客戶開始拿東歐廠商的產品來比價。更長遠來看，供應鏈也可能外移至日、韓、歐洲或東南亞。

所幸，提前布局的智慧工廠成了明昌的「護城河」，透過自動化倉儲、低能耗設備、智慧生產，加上高值化設計，公司不僅降低成本，也強化與客戶的黏著度。

「有些客戶來參觀後驚訝地說，原來全世界還有這麼先進的工具箱板金工廠！」陳琮仁透露，這甚至為明昌帶來一個巨大的車用工具箱開發案。在他看來，雖然關稅政策無法避免帶來挑戰，但正因為公司已經在智慧製造與永續轉型上先行一步，才得以把危機轉化為契機。

多元市場布局 分散單一風險

為因應國際挑戰，明昌積極展開全球布局。除了持續深耕美國市場，公司也透過經濟部產業發展署研發補助，推動高值化轉型；並藉由國際貿易署「補助業界開發國際市場計畫」，建立德國辦事處與荷蘭發貨倉庫，拓展歐洲通路。

同時，公司已經投資美國子公司，並計劃併購英國代理商，強化在地服務。陳琮仁強調，「新廠蓋完後，產能不能閒置，必須有出海口。」多元市場布局，正是分散單一市場風險的關鍵。

不過，陳琮仁也認為，除了關稅讓人繃緊神經，新台幣匯率今年以來大幅升值，更直接衝擊製造業出口，尤其中小企業毛利低、資金流不多，也無法砸重本避險，「前景確實堪憂」，也期待政府能提出更有效的援助方案。

展望未來，明昌計畫於2027年申請上市，提升公司治理與國際能見度，進而進行更多的產業整合，強化競爭力。面對關稅衝擊與全球供應鏈變局，陳琮仁說，除美國外，公司將積極深耕歐洲、東南亞與新興市場，若情況持續嚴峻，不排除海外設廠的可能。