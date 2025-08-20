快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

裕隆：盼進口車關稅貨物稅不確定落幕 市場回到正軌

中央社／ 台北20日電

裕隆總經理許國興今天表示，關稅變數衝擊裕隆生產製造，裕隆尋找新代工生產機會，提升國產車競爭力，布建多車型混線生產設備，與鴻華先進持續開發新車款，NISSAN品牌車款研議導入國產化車型，並強化在地製造。

許國興表示，期盼進口車關稅和貨物稅政策不確定狀況能夠盡快落幕，讓市場回到正常發展，他對國產車競爭力仍有信心。

裕隆下午舉行線上法人說明會，觀察上半年台灣車市，裕隆表示，今年上半年新車領牌數共19.8萬輛，較2024年同期下滑14.4%。

裕隆分析，消費者因擔心進口車關稅和貨物稅變動帶來價格波動，選擇觀望等待，市場氛圍趨於保守，整體汽車市場需求減弱，對新車銷售與營運形成壓力。

裕隆指出，上半年美系電動車也受到影響，使得上半年純電動車新車掛牌數銷售較去年同期衰退近3成，燃油車壓力也沉重，年減20%。

觀察上半年營運狀況，裕隆指出，上半年受外部環境劇烈變動及市場需求不確定性因素影響，整體轉投資公司損益表現不佳，使得淨利較2024年同期衰退；第2季受新台幣大幅升值影響，海外投資匯率換算調整，其他綜合損益較去年同期衰退，但不影響經營運作。

許國興指出，在政經環境變化及關稅變數衝擊下，對裕隆生產製造產生衝擊，裕隆採取多項重要對策，建立最佳化營運規模，生產能量控制在有效營運結構，保有利潤永續發展，並尋找新的代工生產機會，提升國產車競爭力。

展望下半年營運，裕隆表示，強化費用控管與資源運用效率，提升經營韌性，其中持續完善多車型混線生產設備，因應市場需求波動。

另外，裕隆持續與客戶深化合作推出新品，延續銷售動能，在與鴻華先進合作，會在納智捷（LUXGEN）n7電動車型基礎上擴展，滿足多元客戶需求，攜手客戶合作開發新車款，強化出口外銷能量。

在NISSAN品牌車款，裕隆表示，主力車款接續推出年度式樣車與特仕車款，研議導入國產化車型，強化在地製造與供應韌性。

智慧製造生產方面，裕隆表示，導入車身機器人技術，優化製造效率；在國產零件對應能力，裕隆表示，持續提升品牌地產化與在地化價值比，並提供認證測試前期技術審查與合規風險評估。

在能源事業，裕隆表示，持續擴大儲能及動力電池生產技術升級，考量表後儲能市場應用，探索北美投資與台灣能源事業的結合機會，在人力調度上，部分人力會轉往能源事業。"

許國興表示，裕隆在菲律賓生產基地價值提升，持續啟動資產開發、能源建設、售後服務等項目。

裕隆 國產車

延伸閱讀

美國關稅衝擊 9大製造業減班可申請最長6月領逾1萬2

因應關稅衝擊 自行車業者開會找對策

美課鋼鋁50%關稅範圍擴大 發亮、金屬、沾點邊的都可能在清單上

若汽車關稅降至0…裕隆非最慘而是國瑞？網分析：CC一台神車賣贏對手全系列

相關新聞

高鐵新世代列車正式命名為N700ST 2027下半年投入運營

台灣高鐵（2633）公司指出，未來將引進的新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwa...

松江南京新樓王明年第2季登場 六福酒店式商辦今上樑

六福（2705）積極擴大資產布局策略，20日邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓今舉行上樑典禮...

長榮航與 Maison Kitsuné 跨界合作 推出全套同款過夜包+睡衣+拖鞋

長榮航（2618）20日於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由長榮航空孫嘉明總經...

逆境突圍！這類產品三成擠入「新建案活躍榜」

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮！據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，較去年下半年減少52%，更比去年...

郡都與日本三菱地產合作！高雄亞灣漢神商圈推大案 為房市注強心針

郡都開發（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所20日簽約合作，共同投資30億元興建漢神百貨旁超高大樓「郡都大成...

台船環海完成海龍離岸風場73座套管式水下基礎安裝

台船（2208）轉投資之台船環海風電工程20日宣布，繼今年6月完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，已接續完成套管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。