裕隆：盼進口車關稅貨物稅不確定落幕 市場回到正軌

裕隆總經理許國興今天表示，關稅變數衝擊裕隆生產製造，裕隆尋找新代工生產機會，提升國產車競爭力，布建多車型混線生產設備，與鴻華先進持續開發新車款，NISSAN品牌車款研議導入國產化車型，並強化在地製造。

許國興表示，期盼進口車關稅和貨物稅政策不確定狀況能夠盡快落幕，讓市場回到正常發展，他對國產車競爭力仍有信心。

裕隆下午舉行線上法人說明會，觀察上半年台灣車市，裕隆表示，今年上半年新車領牌數共19.8萬輛，較2024年同期下滑14.4%。

裕隆分析，消費者因擔心進口車關稅和貨物稅變動帶來價格波動，選擇觀望等待，市場氛圍趨於保守，整體汽車市場需求減弱，對新車銷售與營運形成壓力。

裕隆指出，上半年美系電動車也受到影響，使得上半年純電動車新車掛牌數銷售較去年同期衰退近3成，燃油車壓力也沉重，年減20%。

觀察上半年營運狀況，裕隆指出，上半年受外部環境劇烈變動及市場需求不確定性因素影響，整體轉投資公司損益表現不佳，使得淨利較2024年同期衰退；第2季受新台幣大幅升值影響，海外投資匯率換算調整，其他綜合損益較去年同期衰退，但不影響經營運作。

許國興指出，在政經環境變化及關稅變數衝擊下，對裕隆生產製造產生衝擊，裕隆採取多項重要對策，建立最佳化營運規模，生產能量控制在有效營運結構，保有利潤永續發展，並尋找新的代工生產機會，提升國產車競爭力。

展望下半年營運，裕隆表示，強化費用控管與資源運用效率，提升經營韌性，其中持續完善多車型混線生產設備，因應市場需求波動。

另外，裕隆持續與客戶深化合作推出新品，延續銷售動能，在與鴻華先進合作，會在納智捷（LUXGEN）n7電動車型基礎上擴展，滿足多元客戶需求，攜手客戶合作開發新車款，強化出口外銷能量。

在NISSAN品牌車款，裕隆表示，主力車款接續推出年度式樣車與特仕車款，研議導入國產化車型，強化在地製造與供應韌性。

智慧製造生產方面，裕隆表示，導入車身機器人技術，優化製造效率；在國產零件對應能力，裕隆表示，持續提升品牌地產化與在地化價值比，並提供認證測試前期技術審查與合規風險評估。

在能源事業，裕隆表示，持續擴大儲能及動力電池生產技術升級，考量表後儲能市場應用，探索北美投資與台灣能源事業的結合機會，在人力調度上，部分人力會轉往能源事業。"

許國興表示，裕隆在菲律賓生產基地價值提升，持續啟動資產開發、能源建設、售後服務等項目。