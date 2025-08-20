高鐵新世代列車正式命名為N700ST 2027下半年投入運營

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵新世代列車係以JR東海道新幹線新款車型「N700S」為參考系統，依據台灣高鐵的服務需求與品牌形象進行外部塗裝、內部配置與功能之調整設計，因此將列車型號定為「N700ST」，以象徵車輛系統之台灣在地化。（高鐵提供）
台灣高鐵（2633）公司指出，未來將引進的新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwan」，型號編訂與現行高鐵車隊的「700T」維持相同原則。第一組N700ST正在趕工製造中，預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運；12組N700ST列車上線後，預估尖峰發車能力將可提升約25%。

高鐵公司表示，「N700ST」外觀設計則承襲第一代列車「700T」的精神，保留前後世代車隊形象的一致性與延續性，第一組「N700ST」列車最快今年年底即將開始塗裝。新世代列車的誕生，不只是技術的升級，更代表台灣高鐵不斷前進的承諾；「全新世代 為你啟動」，台灣高鐵希望旅客每一次的啟程，都能成為新篇章的開始。

N700ST延續700T橘黑配色的強烈對比，同時針對新一代車體曲線進行細緻調整，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後，平行延伸至車身側面，比例、曲率與斜率皆經縝密計算，以確保線條與車體曲度的完美平衡。在潔白車身的襯托下展現簡潔俐落的視覺效果，讓列車在時速三百公里的高速行駛中突顯流線感與速度感，塑造鮮明且具辨識度的列車外觀，傳達高鐵穩健前行、引領未來的企業精神。

第一組N700ST正在趕工製造中，預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運；12組N700ST列車上線後，預估尖峰發車能力將可提升約25%。各項準備工作也正順利進行，包括左營基地增建第二檢修廠、燕巢總機廠改建、台北車站月台門改建，以及人員訓練、營運服務調整等，從硬體面到軟體面，全方面做好迎接N700ST的準備。

高鐵公司說，N700ST具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，並將配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架、具充電設備的包覆性座椅，並提升降噪、減震性能，提供旅客更舒適的旅運品質。此外，哺(集)乳室將新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，輪椅席數量則將由現行高鐵列車的4席增加到6席，並設置輪椅固定裝置，希望讓無障礙旅客，同樣享有美好又安全的高鐵旅程。從速度、舒適到智慧服務，高鐵公司期盼透過新世代列車，將旅客對未來生活的期待化為真實，就從此刻開始，啟動更好的未來。

