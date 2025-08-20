快訊

郡都與日本三菱地產合作！高雄亞灣漢神商圈推大案 為房市注強心針

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
郡都與日本三菱地產合作，高雄亞灣漢神商圈推大案，為房市注強心針。記者林政鋒攝影
郡都開發（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所20日簽約合作，共同投資30億元興建漢神百貨旁超高大樓「郡都大成」，台日雙強聯手打造亞洲新灣區新地標，為低迷的港都房地產市場注入強心針。

郡都集團近年快速崛起，建案年總銷量上達200億元規模，推案遍及高雄市心，從於愛河高醫商圈推造鎮案「郡都當代」，至亞洲新灣區三多商圈推「郡都繽海」，到目前創價銷售博愛漢神商圈「郡都巨蛋」等。都引發市場注目。

郡都董事長唐承指出，為落實公司經營理念，讓客戶買的開心、住的安心、售服不擔心，在A級地段購地，透過嚴謹施工吸引購屋者。此次攜手三菱地所打造漢神百貨成功案，將是公司成立以來重大里程碑，兩方對建築有著共同信念，那就是「以人為本，打造城市理想住居」，將建築融入生活，積極參與城市發展建設。

這也是日本具代表性的大型不動產開發商三菱地所首度投資南台灣，進到高雄住宅市場。

唐承表示，亞洲新灣區在政府推動大南方新矽谷政策扮演關鍵角色，當中「亞灣2.0」設智慧科技創新園區，加上亞洲資產管理中心高雄專區已於7月揭牌，未來區段將成為AI產業建置及金融服務核心，當台積電（2330）、輝達（NVIDIA）、鴻海（2317）、超微（AMD）、IBM等全球頂尖科技大廠紛紛加碼投資高雄，城市轉型已見成效，因此郡都集團攜手三菱地所，未來將在亞灣核心漢神百貨旁打造超高地標，不僅成為城市建築新亮點，郡都品牌跨出高雄接軌國際。

台灣三菱地所董事長兼總經理前田匠透露，持續投資台灣、看好高雄的未來發展。

20日郡都與日本三菱地所合作，總投資金額約30億元，日方占比近三成，預計興建23層的住宅大樓，規畫215戶2房和3房產品、以及4間店舖。此案從洽談到定案僅花費一年半，對一向謹慎的日本企業而言，展現出自信。

上市建商主管說，亞灣區素地有限，新推案數量不多，預售案均價已來到每坪約55萬元，市場以剛性需求的自住客為主，未來隨著AI產業帶來新一波就業人口，加上漢神周邊被納入亞洲資產管理中心範圍，將持續吸引高資產族群購屋。

