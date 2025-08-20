長榮航與 Maison Kitsuné 跨界合作 推出全套同款過夜包+睡衣+拖鞋

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作。記者邱馨儀／攝影
長榮航（2618）20日於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由長榮航空孫嘉明總經理主持，邀請Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi，共同發表法日潮流品牌Maison Kitsuné的跨界合作，令人耳目一新的全套同款的過夜包、睡衣和拖鞋，將率先使用於今年10月3日開航的桃園—達拉斯航線。

孫嘉明對於機上睡衣的品質相當看好，他說，一直以來許多乘客經常穿著長榮航機上睡衣作為休閒服，他也常在超市等場合見到許多人身著長榮機上睡衣，這些人都是長榮航的VVIP，實在是非常感謝。

孫嘉明說，2014年長榮航空成為台灣第一家提供商務艙旅客睡衣的航空公司，多年來備受好評，飛行不再只是一段移動的過程，而是融入生活中的分享與喜悅。在不斷創新求變的理念下，長榮航空在品牌策略上的兩項重要進展，首先與Maison Kitsuné的合作，正是看中其獨特的品牌個性，巧妙融合了法式時尚與日式簡約的風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質，與長榮航空希望帶給全球旅客的體驗與感動不謀而合。其次是除了備品外，長榮航空秉持對餐飲體驗的極致追求，攜手最強大的後盾「長榮空廚」設計全新的菜單，以其堅強的主廚陣容、多年的國際化經驗和航餐設計專業，嚴選全球各地頂級食材，為桃園—紐約全艙等的旅客量身打造新菜單，以滿足全球多元化旅客的需求。

Maison Kitsuné品牌總監Ms. Leyla Pursharifi表示：「非常榮幸能與頂尖的領導品牌—長榮航空在台灣展開合作，這份肯定意義非凡，此次合作一拍即合，因為我們跟長榮航空都同樣熱衷追求卓越品質，希望能為消費者打造深刻難忘的美好體驗，實現跨越文化藩籬，匯聚人們的初心。我們為長榮航空的尊榮旅客設計了專屬的過夜包、睡衣與拖鞋，每一件單品都傾注了我們的用心，設計風格講究優雅與實用兼具的美感，強調貼近生活的理念，希望旅客在旅程途中或結束後，都能長久珍藏使用。」

長榮航空與Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位。和以往不同的是，長榮航空首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram 圖騰，全套睡衣選用50%環保材質 rPET 布料製成，彰顯品牌獨特風格與細膩質感。睡衣共有三種尺寸可供選擇，滿足不同的旅客需求，更貼心安排於去、回程航班提供不同顏色的睡衣搭配拖鞋，讓每一趟旅程都充滿期待，體現時尚與舒適兼具的空中穿搭體驗。

桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可擁有時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包、由國外返回桃園的旅客則可享有小狐狸經典圖騰包。過夜包內容物則提供同品牌保養品組—護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧，以及精緻的品牌整線器和實用摺疊購物袋，最特別的是新增實用背帶，旅客除可以機上使用外，下機後更可成為個人時尚配件，讓每一趟旅程都充滿期待。

長榮航與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作。記者邱馨儀／攝影
長榮航空 漢來大飯店

