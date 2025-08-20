台船環海完成海龍離岸風場73座套管式水下基礎安裝

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台船環海今日宣布，繼今年6月完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，已接續完成套管式水下基礎安裝進度，迄今共計73座水下基礎項目提前全數完工。照片／台船提供
台船（2208）轉投資之台船環海風電工程20日宣布，繼今年6月完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，已接續完成套管式水下基礎安裝進度，迄今共計73座水下基礎項目提前全數完工！

台船環海公司以自有自建的「環海翡翠輪」為主力施工船舶執行安裝，此里程碑彰顯台灣海事工程的實力與海龍團隊的協力成果。

海龍離岸風電計畫為台船環海迄今承攬規模最大的離岸風場專案，其水下基礎構件體積與重量為目前台灣風場最大，專案位於具挑戰性的台灣海峽水域，需綜合考量天氣窗口、海象條件及颱風風險。台船環海公司憑藉嚴謹的專案管理與團隊默契，堅守安全至上理念，掌控各項風險並克服重重挑戰，確保工程如期如質完成。

海龍離岸風電計畫是台灣目前規模最大的離岸風電開發案之一，總裝置容量超過 1GW。台船環海於 2022 年與該計畫簽訂合約，承攬基樁、套管式水下基礎、海上變電站及風機運輸與安裝等全方位海事工程服務，並於 2024 年正式執行安裝作業。

台船環海公司以全迴旋浮吊船「環海翡翠輪」作為海龍計畫的主力安裝船舶，迄今包含海龍計畫的風場在內，已在台灣海峽完成近1.5GW風場裝置安裝容量，展現本土船機施工能力，培育具國際經驗的海事工程人才，持續推進台灣海事工程技術發展更上一層樓。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示：「此次套管式水下基礎安裝作業展現了驚人的效率，最快紀錄為兩天內完成三座；「環海翡翠號」的卓越能力，結合海龍團隊在規劃、協調與執行上的高度默契，使73座水下基礎得以提前全數完工，象徵海龍計畫穩健推進，為如期併網目標注入更強的信心。」

台船環海曾國正董事長表示：「今日完成的水下基礎安裝，再次見證團隊同心協力成果，對於台船環海公司和環海翡翠輪不僅是另一個里程碑，更證明台灣本土海事工程能量大大往前邁進，小從人力軟硬體、大至供應鏈管理掌控、工程技術創新突破，為台灣海事工程國家隊(Taiwan Marine Team)之發展奠定深厚基礎。」

