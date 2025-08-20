廣運布局數位孿生與人形機器人 揭開AI智慧製造新紀元

邁向成立第50年的智慧製造領導廠商廣運（6125） ，20日起以30個攤位參加 2025台北自動化大展，攜手旗下集團品牌與全球夥伴，在數位孿生平台、半導體物流系統、感知機器人、AI基礎建設與充電樁等五大技術方向，呈現十大亮點產品，擘劃廣運機械邁向AI、機器人應用、智慧製造與綠能城市的永久卓越藍圖。

廣運是NVIDIA SP成員 提供 NVIDIA數位孿生軟硬體平台

讓開發者在數位孿生虛擬場域，打造機器人、物流自主移動無人車及AI感知手臂。廣運已整合 NVIDIA Omniverse 一個由 SDK、API 和程式庫組成，用於開發實體 AI 的完整平台以及 NVIDIA Isaac Sim，一個開源的參考級機器人模擬框架，進行自動化方案模擬，包括智慧倉儲 3D 模擬場域建立、自動倉儲邏輯及模型建立場域及設備數位孿生虛實整合模擬，大幅降低 3D建模時間，達到高效率的模擬成果，技術成功驗證自動倉儲系統在 Omniverse 中的模擬運作，能做為未來廣運智慧倉儲的通用模擬平台。

同時廣運機械也逐步開發設備與機器人虛擬訓練系統，針對半導體 OHT（空中輸送系統）、機器人與各類設備的虛擬訓練系統，有效提升生產效率與操作安全，同時減少實體測試的時間與成本。訓練成果會透過 AI 演算法進行分析，並回饋至數位孿生平台中，持續優化的決策循環，加速製程改善。藉由虛實整合，打造高效率智慧系統，將 AI 優化後的虛擬模擬成果，整合至實體工廠應用中，協助企業建構高效率智慧工廠、智慧物流系統。廣運機械將參與 NVIDIA Passport programmer，在現場與來賓互動，進行問答，答對者可參與 NVIDIA 抽獎活動，有機會獲得 NVIDIA 準備的精美禮品。

廣運OHT(半導體高空搬運系統)

OHT半導體高空搬運系統，支援無塵室應用、低樓高安裝、橫向製程整合與MES系統對接，大幅提升物流效率與安全性。產品特色與優勢包括低樓高適配設計（2.7 米樓板高度即可安裝）、搭配超薄型軌道與極簡結構、完美對應現有廠區環境，無需大幅改造，即可導入高空搬運能力。有效運用高空自動搬運，保留地面淨空搬運路線架設於天花板下方，將人員、地面設備與物流系統完全分離，有效避免人機衝突、提升安全性與動線效率。同時支援跨製程設備連線搬送，OHT 台車可在封裝、測試、老化、分選等製程站點間，進行精確對接與無人搬送，實現橫向製程流動。並整合地面自動上下料與儲存系統，搭配 Magazine Stocker、機台對接模組與地面 ULD / LD 機台，可構建完整人機協作加自動化搬送解決方案。具備自動定位、避障與派送任務功能，台車搭載導航與控制系統，具備路徑規劃、自主避障、多任務排程與遠端監控功能，支援與 MES / AMHS 系統整合。

德國NEURA Robotics人形機器人/AI機器手臂

廣運積極佈局機器人的技術，在2025 年台北自動化大展同步推出多款機器人。廣運與德國機器人大廠NEURA Robotics 合作，實機展出歐洲最強人形機器人4NE-1、MAiRA AI 認知型手臂及LARA AI協作型手臂。

4NE1 人形機器人是歐洲首款全認知人形機器人，將逼真的動作，認知智能與自適應互動整合於一個完整系統中。4NE-1 搭配的靈巧手，由德國 80年夾爪大廠雄克製作，總共設計五款搭配 4NE-1 對應不同場域的應用，廣運機械跟雄克在機械手臂夾具也將緊密合作，搭載雄克優異的夾具技術應用在NEURA MAiRA 及 LARA 手臂上。

MAiRA AI 認知型手臂是全球第一款商用認知型機器人，搭載人工智慧（AI）與創新的無接觸式人類安全偵測技術，具備聽/說/看/觸覺多感知及 AI 學習能力；LARA AI 協作型手臂具備六軸自由度的協作型機器人，結合了輕量設計的靈活性與工業等級的速度，精度與防護能力。

MiPA Gen3 服務型機器人，是您工作與生活智慧的個人助理，包括：智能觸控感應，直覺式人工智慧，安全的非接觸式人體偵測。未來將開放Neuraverse 開發平台，連結機器人、人員與資料的智慧自動化平台，強大工具集，即時模擬功能，擴展的應用程式，AI 模型與設備生態系統，都在單一平台中完成。

日本Ugo 檢測及巡檢機器人

廣運也引進日本人形機器人品牌 Ugo，具備 LLM 及客戶端專業領域語言模型，這次展出有Ugo Mini及 Ugo Pro。 Ugo Mini 專為狹窄空間設計的機型，適用於一般機器人無法進入的區域，適合長期監控受限區域，主要作為巡檢之用，巡檢同時蒐集機器設備數據回報道管控中心;並搭配AINOS 嗅覺語言模組，為全球首款具備嗅覺的人型機器人，並且已經導入到長照醫療場域。

Ugo Pro，高規格機型機器人，具備臉部顯示螢幕，兩隻機械手臂，自動身高調整，能夠進出電梯，可用於多樓層。Ugo EX 可以全方位移動的 DIY 機型，簡化巡邏工作流程，操作簡單，擴充性高，適用於多種工作場域。全球首款具備嗅覺感知的人形巡檢機器人，導入「AI電子鼻」模組，能即時監控環境、導覽與口語互動，廣泛應用於醫療、巡檢、導覽等場域。

另有健康指數大健康檢測 AI，讓來賓在30秒內檢測出平均心率、血氧、血壓、壓力指數及心率變異性等綜合健康評分，供參觀者體驗視覺深層 AI 的應用。

有 廣運深化與德國NEURA Robotics合作，於自動化展中展出人形機器人產品。

記者李珣瑛/攝影