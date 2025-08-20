房子蓋得比賣得快！新北市「這三區」餘屋增幅最多
限貸令後買氣踩煞車，市場待售量增；台灣房屋集團趨勢中心觀察內政部待售新成屋統計資料，屋齡五年內的待售物件，2024年第4季六都以新北市存量最多，達20,542宅，若和2024年第2季相比，整體增加90間。
新北市各區中，待售新成屋存量最多的是板橋，2024年第4季有3526宅，不過半年間增加幅度最多的區域為鶯歌區47%，其次為新店區、三重區，都在下半年分別增加了超過兩百間待售新屋，也意味著「蓋的速度大於賣的速度」。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年下半年信用管制趨嚴，首當其衝的是即將交屋的預售屋，以及將辦理貸款的成屋，在貸款不足、買氣漸緩的情況下，影響交屋時程和意願。
反之，若區域本身的價格支撐性高，案量求過於供，或是房價屬於青年友善，比較容易在觀望氛圍下順利去化。
張旭嵐指出，鶯歌新屋賣得慢，歸因於「供給快速成長，但需求有限」。捷運三鶯線動工，帶來話題和利多，因此建商積極推案。
不過，她分析，鶯歌當地自住買盤以區域內的剛性需求為主，外來人口導入不足，且鶯歌的生活圈鄰近桃園，也容易產生比價效益，導致去化速度有限。不過隨著三鶯線即將在年底通車，通車前有機會陸續消化一些案量。
