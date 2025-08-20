台灣首款國產人型AI機器人登場！達明發表TM Xplore I

達明（4585）機器人（Techman Robot）於「台北國際自動化工業大展」隆重發表三大智慧製造應用主題，並全球首度亮相首款人形機器人TM Xplore I，為台灣首款國產AI人型機器人。重點展示多項 AI 驅動的智慧製造方案，包括 AI 即時決策、自動化解決方案與快速部署應用，全面展現協作機器人在產線升級中的最新成果與落地價值。

本次展會中，達明機器人以「Physical AI Lab」為核心亮點，推出結合NVIDIA Isaac GR00T N機器人通用模型，與自主研發 AI 視覺技術的人形機器人 TM Xplore I，專為檢測、上下料、倉儲搬運等高混合、高精度產線而設計。該機器人搭載 NVIDIA Jetson Orin 平台，實現高效的AI推論及邊緣計算，採用輪式移動與22軸以上的關節自由度，具備靈巧操作的特性，可以做出更接近人類的複雜動作，並能快速更換末端模組；在本次展會結合德國SCHUNK人形五指機械手，實現「看得懂、做得準」的精密作業能力，讓人形機器人正式踏入工廠第一線，提升產線柔性與效率。

達明機器人營運長黃識忠表示，達明機器人的目標不只是讓機器人具備動作能力，更要透過 AI 讓機器人看得懂、做得準、學得會，並能在最短時間投入生產，協助企業快速應對產線變動與產品迭代挑戰。他強調，智慧製造的核心在於 AI 與機器人的深度融合，透過靈活部署與精準應用，將成為產業升級的重要推力。

另一大焦點是 AI 即時決策與自動化解決方案的應用。達明推出 Auto AI Training 技術，將 AI 視覺檢測的導入時間縮短90%，使產線員工能即時標註、訓練並優化 AI 模型，降低導入門檻並加快生產線調整速度。同場展示的 Server Rack 檢測方案則將機械手臂、夾爪與 AI 視覺深度整合，能快速完成伺服器檢測，滿足資料中心與半導體產業對高精度與高效率的嚴苛要求。

針對企業快速部署需求，達明機器人提出「Instant Cobot Ready」一站式方案，讓客戶買回去馬上開工。Instant Palletizer 支援最高 35 公斤負載並可不中斷完成自動堆棧作業，而 Instant CNC 則結合 AI 視覺定位，免除繁複設定即可啟動 CNC 上下料作業，不僅提升生產彈性，也兼顧大容量製程需求。

此外，達明機器人也持續深耕教育推廣；展覽同期舉辦第四屆「2025全國智慧製造應用競賽」，吸引逾百組高中職與大專隊伍參與，成功打造學產交流平台。同時在全台設立 AI 機器人中心，推動超過半數高中職與八成以上大專校院將 AI 與智慧製造納入課程。今年更啟動 AI 協作型機器人能力檢定，已有多所學校成為考場並培育首批認證學生，進一步銜接學界與產業需求。