星宇航空第2季獲利銳減 張國煒：第4季回暖

星宇航空第2季獲利銳減，單季只賺新台幣800萬元，董事長張國煒坦言，第2季內外夾攻，提前布局機隊人力，又遭逢關稅干擾客運，星宇航空缺乏貨運支撐，第3季旺季又不旺，今年變數多、確實營運吃力，但第4季需求有望回籠。

佳能19日晚間舉行60週年晚宴，企業大咖齊聚，除了能率集團創辦人董烱雄與二代接班的董俊仁、董俊毅兄弟同台，星宇航空董事長張國煒，也因能率集團入股，以及和董俊毅為美國求學同窗好友現身晚宴。

能率集團透過能率創新、能率亞洲入股星宇航空，其中，能率創新持股0.29%，並由副董事長董俊毅擔任星宇航空1席董事。

不過，星宇航空投入航空業就遭遇疫情重挫，2023年受惠疫後出遊潮損益兩平，每股盈餘0.08元，2024年獲利數倍成長，每股賺0.83元，今年第2季獲利下滑，單季只賺800萬元。

星宇航空第2季獲利銳減，令市場關注，董事長張國煒對中央社記者坦言，第1季表現亮眼，但第2季卻面臨「內外夾攻」，獲利明顯下滑。他指出，內部主要挑戰在於人力成本提前墊高，外部則受到國際關稅與市場不確定性影響，導致客運需求疲弱。

張國煒進一步說明，星宇航空明年將交付10多架新機，為了讓新機一到就能立即投入營運，必須提前大規模儲備人力，「今年儲備訓練空服員、機師，光是空服員就有幾千人，提前支出確實有『浪費』的問題，但飛機進來就能馬上上線，否則飛機利息更貴。」

除了內部壓力，外部環境也雪上加霜。他指出，受關稅與政策不確定影響，客運需求下滑，特別是在傳統旺季的第3季，市場表現依舊疲弱。「往年7月都是過年後的票價高峰，但今年因為海嘯預言影響，日本票價都上不去，美國線又受關稅與簽證疑慮影響，留學生不回來，很多洽公需求也停滯。」

相較於其他航空公司，星宇也面臨結構性劣勢。張國煒說，星宇航空目前沒有全貨機機隊，當客運市場低迷時，缺乏貨運收入支撐。「其他業者雖然客運不好，但貨運因關稅提前出貨潮而受惠，可以cover，但我們就比較吃虧。」

星宇航空，今年累計上半年稅後純益9.23億元，年增率2.54%，每股盈餘0.31元。

展望第4季，他認為，情況有望好轉，隨著關稅政策逐步明朗，市場需求可望逐漸回籠，但仍需要時間慢慢回升。

張國煒總結，今年原本預期若大環境穩定，星宇航空仍可勉力應對，但變數頻頻出現，確實讓經營變得吃力一點。