快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

星宇航空第2季獲利銳減 張國煒：第4季回暖

中央社／ 台北20日電

星宇航空第2季獲利銳減，單季只賺新台幣800萬元，董事長張國煒坦言，第2季內外夾攻，提前布局機隊人力，又遭逢關稅干擾客運，星宇航空缺乏貨運支撐，第3季旺季又不旺，今年變數多、確實營運吃力，但第4季需求有望回籠。

佳能19日晚間舉行60週年晚宴，企業大咖齊聚，除了能率集團創辦人董烱雄與二代接班的董俊仁、董俊毅兄弟同台，星宇航空董事長張國煒，也因能率集團入股，以及和董俊毅為美國求學同窗好友現身晚宴。

能率集團透過能率創新、能率亞洲入股星宇航空，其中，能率創新持股0.29%，並由副董事長董俊毅擔任星宇航空1席董事。

不過，星宇航空投入航空業就遭遇疫情重挫，2023年受惠疫後出遊潮損益兩平，每股盈餘0.08元，2024年獲利數倍成長，每股賺0.83元，今年第2季獲利下滑，單季只賺800萬元。

星宇航空第2季獲利銳減，令市場關注，董事長張國煒對中央社記者坦言，第1季表現亮眼，但第2季卻面臨「內外夾攻」，獲利明顯下滑。他指出，內部主要挑戰在於人力成本提前墊高，外部則受到國際關稅與市場不確定性影響，導致客運需求疲弱。

張國煒進一步說明，星宇航空明年將交付10多架新機，為了讓新機一到就能立即投入營運，必須提前大規模儲備人力，「今年儲備訓練空服員、機師，光是空服員就有幾千人，提前支出確實有『浪費』的問題，但飛機進來就能馬上上線，否則飛機利息更貴。」

除了內部壓力，外部環境也雪上加霜。他指出，受關稅與政策不確定影響，客運需求下滑，特別是在傳統旺季的第3季，市場表現依舊疲弱。「往年7月都是過年後的票價高峰，但今年因為海嘯預言影響，日本票價都上不去，美國線又受關稅與簽證疑慮影響，留學生不回來，很多洽公需求也停滯。」

相較於其他航空公司，星宇也面臨結構性劣勢。張國煒說，星宇航空目前沒有全貨機機隊，當客運市場低迷時，缺乏貨運收入支撐。「其他業者雖然客運不好，但貨運因關稅提前出貨潮而受惠，可以cover，但我們就比較吃虧。」

星宇航空，今年累計上半年稅後純益9.23億元，年增率2.54%，每股盈餘0.31元。

展望第4季，他認為，情況有望好轉，隨著關稅政策逐步明朗，市場需求可望逐漸回籠，但仍需要時間慢慢回升。

張國煒總結，今年原本預期若大環境穩定，星宇航空仍可勉力應對，但變數頻頻出現，確實讓經營變得吃力一點。

張國煒 董事長 星宇航空

延伸閱讀

美課鋼鋁50%關稅範圍擴大 發亮、金屬、沾點邊的都可能在清單上

能率轉型搶進人型機器人 董座董俊仁喊站在科技趨勢浪頭上

觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查

星級評論／星宇航空股東會一戰成名 香蕉37歲擁3房、存千萬的致富秘訣

相關新聞

新光三越小北門店來了 「這一天」試營運

「新光三越 台南小北門店」繼台南中山店與台南新天地後，新光三越在台南的第三間分店，即將於8月29日（五）試營運日，小北門...

雙北銀髮族購屋熱區反差大 北市首選中山大安區 新北市這兩區居前兩名

中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心，統計雙北市近一年60歲以上銀髮族的新增房貸件數，結果顯示，新北市淡水區以29...

中和千坪土地整合1年就成功！建商：將心比心是關鍵、其實市場沒不好

嘉潤建設攜手峻勝建設20日舉行新北市中和都更案「和御」開工動土典禮，嘉潤建設董事長賴嘉鴻表示，該案僅用約1年多的時間就成...

東元台北國際自動化展亮點：機器人關節模組亮相、無人機馬達搶攻商機

2025台北國際自動化工業大展20日盛大登場，東元電機（1504）以「智慧低碳製造」為主題參展，現場除展出「智慧製造」與...

momo 中區物流中心上樑 斥資76億元、完工後將促進短鏈物流效率

台灣電商龍頭富邦媒（8454）持續推進中長期戰略投資布局，位於彰化和美的momo「中區物流中心」20日舉行上樑典禮，總經...

都更超香 建商出手百年古厝8500萬成交

據實價登錄資料，近期台北市內湖康寧路一段巷弄內，一處屋齡達109年的透天厝以總價8,500萬元成交，且備註是有改建效益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。