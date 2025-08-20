中和千坪土地整合1年就成功！建商：將心比心是關鍵、其實市場沒不好

嘉潤建設攜手峻勝建設20日舉行新北市中和都更案「和御」開工動土典禮，嘉潤建設董事長賴嘉鴻表示，該案僅用約1年多的時間就成功整合近千坪土地，看好剛性需求，未來將持續積極布局都更、危老案。至於房市看法，他認為「其實市場沒有不好，對的地點、產品，消費者還是喜歡。」

「整合最大的關鍵在於能不能將心比心，理解地主的想法。」賴嘉鴻說，該案從初期便投入大量時間與心力傾聽住戶需求，在整合過程中，前後修改超過40版建築方案，反覆調整設計，直到研擬出最佳版本。

賴嘉鴻表示，本來該案原先僅要整合屋齡40年以上住宅，但由於與地主溝通狀況好，讓基地相鄰、屋齡近20年的社區，原本尚不具備都更條件，在了解團隊理念與創新建築規劃後，也主動表達參與意願，順利從600多坪的基地擴大到近千坪的條件。

針對中和房市，賴嘉鴻認為，中和區是比較特別的區域，一方面封閉、人口多、巷弄小，二方面生活機能極強，因此許多在地客不習慣搬到其他區，也延伸出龐大的換屋需求。此外，中和因為土地少又沒有重劃區，上一次有較大的推案量是20幾年前，面臨了一個很大的斷層帶，所以買盤對新案的剛性需求強勁。

談到房市概況，賴嘉鴻認為，現在市場並沒有想像中差，只要區域對新案需求強，加上具備地點、品牌優勢的個案銷售狀況就會不錯，而其實建商也不想推高價，前幾年市場過熱、賣很快，都是讓代銷跟消費者賺到，穩穩地漲這樣對市場才是比較建商的發展，蕭像我們也不想賺超額利潤，讓消費者可以買得起，這才是身在產業應該做的事。