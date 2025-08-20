東元台北國際自動化展亮點：機器人關節模組亮相、無人機馬達搶攻商機

2025台北國際自動化工業大展20日盛大登場，東元電機（1504）以「智慧低碳製造」為主題參展，現場除展出「智慧製造」與「低碳工廠」應用場景外，最受矚目的是動態展演的多足機器人關節模組及高效能無人機馬達，吸引眾多目光。

東元電機總經理高飛鳶表示，公司積極協助企業轉型，從製程自動化、智慧機電、無人載具到節能應用，全面推動綠色永續製造，落實「成為全球電氣化、智能化及綠色能源的核心發展驅動者」的願景。

東元表示，此次展出的機器人關節模組，採All-in-One設計，整合減速機、伺服驅動及高精度感測器，具備輕量化、高扭矩密度與模組化特性。數據顯示，該產品動力輸出峰值最高可達360Nm，為額定轉矩的350%，轉速達15rad/s，效能優於市場上主流競品。

東元進一步說明，在相同轉矩輸出（140Nm）下，東元關節模組具備更長的峰值輸出持續時間，有助於智慧機器人運行穩定。

另一亮點則是高效能無人機馬達，適用於1至20公斤級多旋翼機種，滿足農業噴灑、空拍測繪、工業巡檢等需求。東元說明，該馬達採用高效率繞線與優化磁路結構，具備輕量化、高推重比、強扭力及低發熱特性。

在電子產業應用方面，東元展出半導體製程專用的空中走行式無人搬運車（OHT），特色在於搭載直流伺服系統與微型化驅動器，體積較傳統產品縮小75%，可有效提升40%生產坪效，並支援入出庫追蹤與儲位最佳化，全面助攻產線升級。

東元也發表新一代高性能交流伺服系統JSDG3，可縮短定位時間，廣泛應用於CNC工具機、銅箔分條機等。在策略結盟上，東元與安川電機合作展出的MP3100軸卡型運動控制器與Σ-7S FT伺服驅動器，展現無偏差控制與多軸同步控制能力。

在節能應用方面，東元為高耗能產業提供中高壓變頻節能方案，並展出變壓器、功率密度提升70%的扁線工業馬達，以及具40%節能效益的冷卻水塔永磁直驅系統等，完整呈現從智慧製造到低碳轉型的全方位實力。