momo 中區物流中心上樑 斥資76億元、完工後將促進短鏈物流效率

台灣電商龍頭富邦媒（8454）持續推進中長期戰略投資布局，位於彰化和美的momo「中區物流中心」20日舉行上樑典禮，總經理谷元宏主持，並邀請合作夥伴代表出席。該中心為中台灣規模最大的物流據點，工程邁入關鍵階段，未來將強化momo AI智慧物流布局，加速落實短鏈配送與永續營運藍圖。

中區物流中心是momo強化平台競爭力的重要布局，總投資金額約76億元，為momo歷來規模最大、資本支出最高的物流據點。完工後，商品庫容將突破百萬件，整體庫存能量可望提升約20%，進一步強化供應鏈韌性與出貨彈性。

因應市場需求與產業競爭變化，momo持續推動智慧物流升級，展現對零售市場長期成長與服務品質提升的高度承諾。中區物流中心未來將與北區、南區據點串聯，形成涵蓋全台的短鏈物流網絡。在原有雙北、基隆、桃園實現當日配達的基礎上，進一步擴展至新竹、台中、台南、高雄等區域，全面升級台灣西半部的即時配送能力，實現「當日下單、當日到貨」的高效履約標準。

momo中區物流中心以科技與永續並重為核心目標，導入多項自動化設備，包括高速作業的棧板式自動儲存取系統、無人導引車（AGV）、一體成型箱包裝系統與高速分揀機等，全面提升倉儲效率與出貨精準度，強化從入庫到配送的履約品質。

建築設計則全面導入綠建築概念，屋頂配置太陽能光電儲能系統以實現自發自用，廠區鋼構與室內裝修採用環保建材，並設置LED照明、雨水回收系統等多項節能設施，兼顧節電與節水效益。中區物流中心亦規劃地下滯洪池，具備防災避難功能，協助調節區域強降雨時的排水需求。考量工作環境品質，全棟採用地道風與循環排風系統，搭配重點空調設計，營造節能舒適的友善職場。

momo為台灣首家導入短鏈配送模式的電商業者，中區物流中心未來啟用後，將有效縮短配送時程、提升到貨效率，進一步拉近與消費者的距離，並藉由縮短運輸路徑降低碳排放，兼顧服務品質與永續責任。中區物流中心預計於2027年完工並投入營運，與北區、南區物流中心串聯，完成涵蓋全台的三向短鏈物流網絡，落實momo提升客戶體驗與供應鏈韌性的長期承諾。

momo中區物流中心預計創造約550個職缺，將優先聘用設籍彰化縣居民。同時，momo亦將積極扶植在地供應商與配送夥伴，擴大合作網絡、活絡地方商圈，促進中部地區經濟發展與產業升級轉型。