新光三越小北門店來了 「這一天」試營運
「新光三越 台南小北門店」繼台南中山店與台南新天地後，新光三越在台南的第三間分店，即將於8月29日（五）試營運日，小北門店坐落於老台南人記憶中的經典地標－「東帝士百貨」舊址，象徵著經典回憶與創新體驗的接軌。
台南小北門店不僅是一座百貨商場，更承載了與城市共好、商圈共榮的期待。坐落於市中心與新興發展區的生活樞紐，是台南北區規模最大，最新潮百貨商場，匯聚大勢時髦品牌、指標餐飲陣容與各項細節貼心服務，打造更臻至完美的社交空間，期盼串連市民朋友的日常生活與相聚休憩，與周邊商圈攜手合作促進地方共榮，一同為城市翻開新篇章。
新光三越始終秉持合法合規與安全至上的原則，自主加強各項設施設備，提升各項服務與環境品質，以提供消費者安心、放心的舒適購物環境，將持續優化各項細節，以最佳狀態迎接顧客到來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言