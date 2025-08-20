快訊

南台灣百貨新地標 新光三越台南小北門店8月29日試營運

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越台南小北門將於8月29日試營運。新光三越／提供
新光三越 台南小北門店」繼台南中山店與台南新天地後，新光三越在台南的第三間分店。小北門店坐落於老台南人記憶中的經典地標－「東帝士百貨」舊址，象徵著經典回憶與創新體驗的接軌。備受期待的試營運日終於拍板，即將於8月29日開門迎賓。

新光三越台南小北店正式亮相，成為北區規模最大的新型態百貨商場。新光三越表示，該店座落於市中心與新興發展區交會的生活樞紐，匯集多元時尚品牌與指標餐飲，並強化細節服務，將打造兼具購物與社交功能的複合空間，帶動周邊商圈發展，期盼成為城市消費新地標。

新光三越強調，營運過程將持續秉持合法合規與安全至上的原則，自主加強設施設備與服務品質，營造安心舒適的消費環境，並持續優化營運細節，以最佳狀態迎接顧客。

消費 北門 新光三越

