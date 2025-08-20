都更超香 建商出手百年古厝8500萬成交

據實價登錄資料，近期台北市內湖康寧路一段巷弄內，一處屋齡達109年的透天厝以總價8,500萬元成交，且備註是有改建效益。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，透天厝若具獨立開發條件，搭配其他地段優勢，在北市一地難求下，深受開發商青睞。

根據實價登錄，該案位處康寧路一段156巷內，建物坪數僅約20.5坪，不過土地坪數多達123.1坪，且屋齡高達109年，今年4月底時以總價8,500萬元成交，換算每坪土地單價約69萬元。

該案為內湖區於實價上，唯一屋齡超過百年的交易，更是內湖屋齡超過60年物件中，成交總價最高者。據悉，該案買方為建商。

住商不動產台北內湖加盟店店東蕭昆霖分析，該案若以土地單價來看，在內湖周邊屬親民價位，主因該案為住二土地，且又處小巷弄底，惟該案仍有山景優勢，加上車程約5分鐘可至捷運內湖站，周邊若改建為新案，應仍有每坪單價9字頭以上價位。

綜觀未來，賴志昶認為，隨著北市可開發土地越來越稀缺，未來類似交易將持續出現，特別是在捷運站或知名商圈周邊，此類老屋以地價撐房價的特性，將更趨明顯，也意味北市開發者在尋找開發土地過程中，這類產品也會走出一條新路。