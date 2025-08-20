都更超香 建商出手百年古厝8500萬成交
據實價登錄資料，近期台北市內湖康寧路一段巷弄內，一處屋齡達109年的透天厝以總價8,500萬元成交，且備註是有改建效益。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，透天厝若具獨立開發條件，搭配其他地段優勢，在北市一地難求下，深受開發商青睞。
根據實價登錄，該案位處康寧路一段156巷內，建物坪數僅約20.5坪，不過土地坪數多達123.1坪，且屋齡高達109年，今年4月底時以總價8,500萬元成交，換算每坪土地單價約69萬元。
該案為內湖區於實價上，唯一屋齡超過百年的交易，更是內湖屋齡超過60年物件中，成交總價最高者。據悉，該案買方為建商。
住商不動產台北內湖加盟店店東蕭昆霖分析，該案若以土地單價來看，在內湖周邊屬親民價位，主因該案為住二土地，且又處小巷弄底，惟該案仍有山景優勢，加上車程約5分鐘可至捷運內湖站，周邊若改建為新案，應仍有每坪單價9字頭以上價位。
綜觀未來，賴志昶認為，隨著北市可開發土地越來越稀缺，未來類似交易將持續出現，特別是在捷運站或知名商圈周邊，此類老屋以地價撐房價的特性，將更趨明顯，也意味北市開發者在尋找開發土地過程中，這類產品也會走出一條新路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言