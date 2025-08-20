台南社宅首批入住！「宜居仁愛」 住戶搬家展開新生活

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
台南市政府持續推動社會住宅，20日為首波完成、提供入住的「宜居仁愛社會住宅」舉辦入住典禮。照片／台南市府提供
台南市政府持續推動社會住宅，20日為首波完成、提供入住的「宜居仁愛社會住宅」舉辦入住典禮，台南市長黃偉哲親自出席向入住的新住戶致上祝福，期盼大家在台南都能安居樂業。

黃偉哲強調，今日入住不僅是社宅營運的里程碑，更是台南市實現「居住正義」的重要一步，市府推動社會住宅不只是政策，更是希望讓每位努力生活的市民，都能有安穩居住空間，安居才能樂業，社會住宅的推動，是市府責無旁貸的責任，更是對市民的承諾。

黃偉哲說明，台南社會住宅政策始於賴清德總統擔任市長時期規劃，在自己任內動工、移交。「宜居仁愛」提供共75戶的社會住宅，今日迎接第一批住戶，在農曆七月開始前入住，共有30戶。「宜居仁愛」提供高品質居住環境與公共設施，也有附帶家具，讓住戶拎著一口皮箱，就可以入住。

黃偉哲說，宜居仁愛是台南第一戶完成、提供入住的社宅，未來陸續還有更多，「宜居小東」預計今年第四季公告招租；「宜居成功」則是已經完成抽籤，準備簽約入住，希望大家能夠住得開心、住得好。

今日「入住典禮」是首場為社宅住戶舉辦的活動，現場邀請樂團表演及舉辦抽獎，市長還為住戶們送上超級吸睛的入住禮「推車」，無論是搬家、露營、買菜都好用，展現市府對社宅住戶的用心。現場備有咖啡、甜點等，讓住戶們彼此交流感情互相認識，活動期間氣氛歡樂融洽。

都發局長林榮川表示，「宜居仁愛社宅」曾榮獲2022年國家卓越建設獎，無論在設計或工程品質上皆具水準。建築採用通用設計，提供一至三房多種房型，設有無障礙住宅層，考量不同年齡層與家庭型態的需求。為減輕住戶的搬遷負擔，市府配備冷氣、廚具、床架、衣櫃等基本家具，讓住戶輕鬆地展開新生活。

市府都發局表示，台南市截至114年7月已規劃及興建11,188戶社會住宅，其中「宜居仁愛」與「宜居成功」兩案共184戶，現已迎接首批租戶入住。此外，市府積極推動社會住宅，分布於仁德、永康、北區、東區等地，將陸續動工規劃興建，增加社會住宅供給。

未來市府將持續推動更多社會住宅，讓更多市民受惠，努力提升市民的居住品質與幸福感。欲了解更多資訊，歡迎至「台南住宅網」查詢，與市府一同迎接更美好的居住生活。

