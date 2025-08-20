鼓勵住戶認識彼此、共創社區生活 信義開發攜手嘉品住戶辦「見面會」

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義開發自6月起於嘉品社區推動多場「鄰居見面會」。（圖:信義房屋提供）
信義開發自6月起於嘉品社區推動多場「鄰居見面會」。（圖:信義房屋提供）

「不僅要買到好房子，也要買到好鄰居」信義房屋旗下信義開發，在嘉品社區交屋前，為協助新住戶提前認識彼此、參與社區公共議題，並結合社區營造經驗與專業團隊協力，自6月起於嘉品社區推動多場「鄰居見面會」與交流活動，迄今已舉辦5場次，累計參與人數達110人，涵蓋戶數超過50戶，總參與率達43.8%，並有超過8成住戶已加入分樓層群組，社區網絡雛形已然成形。

信義開發董事長周俊吉表示，「我們結合信義開發的社造經驗，協助買方在交屋前彼此認識，從陌生人變熟人再變朋友，讓他們不僅買到好房子，也買到好鄰居，創造里仁為美的願景。」

在住戶尚未入住的階段，由信義開發社造團隊協助嘉品社區，促成每月固定聚會的鄰居見面會，內容聚焦於裝修經驗分享、第三方驗屋知識講解與鄰近社區公設參訪等，住戶除能提前熟悉社區空間與公共規範，也逐步建立與未來鄰居的信任連結。多位參與者表示，「謝謝你們的用心，讓我們能更認識鄰居，一起討論自己的家」、「活動體驗很不錯，令人期待後續發展」。

而難得的是，7月起，多場交流活動都是由住戶自主發起，包括由住戶張先生主動籌辦，邀請具認證資格的第三方驗屋專業講師進行線上說明。社造團隊協助行政流程與資料整理，共有15戶23人參與，活動後，住戶間持續延伸團購交流行動，展現高度自主參與動能。

此外，住戶也自主發起至鄰近社區參訪，交流公設管理、裝修規約、環境對應設計等議題，合計10戶13人出席；信義開發並持續舉行鄰居見面會，針對B、C、E棟三房型住戶，邀請住戶分享裝修經驗與收納設計心得，共吸引12戶28人參加，開啟後續交流。

活動過程中，逐漸浮現住戶自發發起的互助行動，例如驗屋講座籌劃、鄰近社區參訪、分樓層群組建置與主動邀約新鄰加入等。這些具備長期發展潛力的小群組網絡，為未來社區社團、議題型社群的形成打下基礎。雖目前嘉品社區尚未交屋及召開區權人大會與選任管委會，信義開發已提前透過第三方與社造團隊共同介入，協助營造信任機制與共識空間。

信義開發表示，預計持續推動「建商、社造、住戶、管委會」協作機制，期盼在正式入住前，穩健培力住戶公共參與意識，目標將住戶總參與率提升至8成以上，並促進重複參與率達3成以上，使嘉品社區不僅成為空間上的「家」，更在情感與行動上成為住戶共同築構的社區共同體。

