南桃園將有市立醫院 信義房屋分析：周遭房市受惠

受惠北北桃生活圈成形，近年桃園人口激增飆破200萬大關，但醫療量能卻長期失衡。其中南桃園八德、大溪、平鎮、中壢等地區擁有近半數、90萬以上人口，但卻缺乏大型院所，對此市府規劃於桃園八德設立市立醫院，力拚2033年正式營運。信義房屋在地專家表示，醫療機能逐漸完善，除了是在地居民福音，醫院工作者將成為周邊關注的新主力、為周遭帶來活血。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示，大桃園醫療隨著人口聚落發展，過往比較多集中在北桃園地區。近年南桃園建設增加，人口也持續流入，醫療需求也逐漸浮現。而醫療部分不只銀髮族需要，遷入主力的青壯年族群帶來的孩童也會是重點需求對象，因此市立醫院等院所的設立有助於醫療體系貫穿全市，除了讓南桃園醫療資源跟上，預計也將帶動醫療界相關就業人口，持續活化地方。

信義房屋八德長興店經理陳綵誼表示，八德地區機能大抵完備，唯獨醫療部分仰賴一般小診所居多，目前南桃園地區若需要中大型院所，距離最近的是在火車站後站的聖保祿醫院，至少車程半小時以上，或者桃園區的部立桃園醫院、桃園市敏盛醫院等，遇急重症、住院需求都相當不便。幸而近期除了市立醫院有進度，八德長榮醫院亦預計兩年後完工，加上年初甫開業的天祥醫院，進一步為地方提升居住價值。

陳綵誼分析，八德地區居民以外來客居多，尤其是新北與新竹外溢人口，主因在於落在八德、俗稱八擴的「八德擴大重劃區」是桃園的各大重劃區中，CP值數一數二的；八擴不同於其他重劃區，因距離舊八德市區距離並不遠，包括活動中心等生活機能完備，綠覆率高、又擁有重劃區的舒適街廓，交通部分近年更有捷運綠線，加上位置坐落在兩大交流道之間，近期更有國道3號增設交流道工程在進行中，南來北往逐漸暢通。

除了機能，八擴的單價也相對親民，陳綵誼表示，目前八擴屋齡10年內的電梯大樓物件，單價約在3字頭左右，但其他重劃區有可能已到4或5字頭；總價部分，室內坪數15至18坪含車位的2房物件大約在1100萬左右，標準3房含車位則在1500萬上下。各種條件磁吸許多雙北、新竹外溢客群來此尋屋，因此八德客群偏年輕，以一般小家庭居多。

陳綵誼觀察，長榮醫院位置在捷運G02站，市立醫院雖在霄裡，但離G01站大概只需5-10分鐘左右，兩個醫院落成之後，將大大提升八德地區、乃至南桃園的醫療量能，同時醫院的設立也將帶動醫療就業人口前來，預計未來將成為新的動能。