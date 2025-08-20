上班不再站到腳痠 7-ELEVEN 全台750店推「坐著結帳」

統一超（2912）7-ELEVEN持續打造全台最綿密的DEI友善商店網絡，領先同業推動多項創新舉措，從職場環境優化到人才招募制度，全面實踐多元共融精神。今年4月率先測試的「收銀結帳友善椅」獲得門市夥伴高度肯定，於8月22日起全台首波約750家門市將正式導入使用，讓夥伴能「坐著結帳」，提升工作舒適度與幸福感。

7-ELEVEN積極招募多元優秀人才，今年亦首創超商通路之先，針對大專院校外籍生開設「外籍生訓練專班」，透過現職外籍夥伴推薦與口碑效應，成功吸引來自海地、馬來西亞、緬甸、越南等多國學子加入門市服務。「外籍生訓練專班」於全台持續熱烈開設中，目前已舉辦將近15場，錄取率超過8成。

其中，來自海地的馬洛迪，現為銘傳大學企管管理系博士班三年級學生，在桃園新莊伯門市任職約一個月時間。他選擇加入離家走路不到五分鐘距離的7-ELEVEN，不僅能兼顧學業與生活，更樂於與顧客互動，成為門市亮點人物。另外，來自緬甸的阿陶，則在大學就讀期間選擇在7-ELEVEN大台門市兼職，憑著熱情與積極，迅速成為店長最信賴的好幫手。

7-ELEVEN表示，透過全台逾7,100家門市據點與系統化訓練，提供外籍生與在地夥伴一樣的成長舞台，尤其外籍生積極學習與快速適應能力，平均僅需一個月即可熟練各項門市工作，並逐漸掌握在地消費文化與服務習慣，部分更因熱情與積極深受顧客好評。同時門市也導入「外籍友善名牌」及「智能平板」即時翻譯工具，協助外籍生快速適應門市工作，確保消費者體驗不受語言隔閡影響。