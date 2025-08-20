賣不動！鶯歌待售餘屋半年增近五成、新北第一

限貸令後買氣踩煞車，市場待售量增，台灣房屋集團趨勢中心觀察內政部待售新成屋統計資料，屋齡五年內的待售物件，2024年第4季六都以新北市存量最多，達20,542宅，若和2024第2季的20,452宅相比，整體增加90間。

新北市各區中，待售新成屋存量最多的是板橋，2024第4季有3526宅，不過半年間增加幅度最多的區域為鶯歌區，增幅達47%，將近五成，其次為新店區、三重區，都在下半年分別增加了超過兩百間待售新屋，也意味著「蓋的速度大於賣的速度」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年下半年信用管制趨嚴，首當其衝的是即將交屋的預售屋，以及將辦理貸款的成屋，在貸款不足、買氣漸緩的情況下，影響交屋時程和意願。

反之，若區域本身的價格支撐性高，案量求過於供，或是房價友善，比較容易在觀望氛圍下順利去化。

張旭嵐指出，鶯歌待售新屋累積快，歸因於「供給快速成長，但需求有限」。捷運三鶯線動工，帶來話題和利多，因此建商積極推。

不過當地自住買盤以區域內的剛性需求為主，外來人口進入不足，且鶯歌的生活圈鄰近桃園，也容易產生比價效應，導致去化速度有限。不過隨著三鶯線即將年底通車，通車前有機會陸續消化一些案量。

新店、三重都屬於新北「價格高、供給多」的區域。

新店供給多為央北重劃區新案與市區老屋重建案，由於新店以在地軍公教及北市外溢買盤為主，購買力相對穩定，因此相較於其他地區，新店的產品規格較高、坪數規劃偏中大，客層集中於中產階層與高資產族。但在限貸令與高利率環境下，換屋族也轉趨保守，讓首購族與換屋族都出現「寧願再等等」的心態。

三重仁義、二重重劃區大量新建案同時釋出，短期供給集中，不少新案單價站上7、8字頭，市場也因供給明顯放大導致待售餘屋量走揚。

另外一方面，新北市2024下半年去化速度比新增速度更快的則是中和區，第4季比第2季減少198宅，總待售量減幅達13%，其次的八里區和土城區，也都有約1成的減幅，皆屬於有效去化待售物件的區域。