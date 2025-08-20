上品後市受惠半導體客戶需求 下半年營運展望佳

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

上品（4770）20日盤中雖於平盤附近震盪，但仍呈現小漲格局，後市受惠半導體大客戶建廠需求，營運展望逐步轉佳。值得注意的是，第2季毛利率達37%，較上季改善；展望下半年，法人表示，公司在手訂單已回升約10%，預期今年下半年營運優於上半年，相關權證可伺機布局。

法人分析，上品受惠台灣與美國受惠主要客戶擴廠，帶動槽車需求成長；中國雖競價壓力仍存，但隨Tier 1晶圓廠擴廠啟動，營運可望逐步回溫。

展望2026年，半導體建廠動能將優於2025年，營收預估年增22%，毛利率提升至40.5%。法人認為，上品已逐步走出營運低谷，受惠台灣及美國大客戶加速建廠，營運動能將持續反轉向上，投資評等自「中立」上調至「買進」，後市可期。

權證發行商建議，看好上品後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外8%以內、剩餘天數超150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

權證 半導體

