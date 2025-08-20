佐登財報／中國門市體質改善上半年虧損縮小 每股虧損1.23元

佐登-KY（4190）19日公告半年報，上半年營收11.23億元，年減1.24%，稅後虧損7296.5萬元，每股虧損1.23元，較去年同期每股虧2.66元大幅收斂。佐登-KY表示，中國市場一波精實調整上半年已經轉虧為盈。但第2季認列匯損比首季增加，累計第2季匯兌損失約2000萬。

佐登-KY去年大刀闊斧整頓中國大陸門市，因應市場環境改變，針對門市效益不佳或租約到期的門市，將多家直營門市註銷或轉加盟門市，並一次性認列損失，使今年營運體質有所改善，截至上半年全球門市家數547家，去年底為560家，減少店數主要還是在中國市場（加盟）。

展望後市，佐登-KY表示，中國面臨美中關稅戰、房地產調整、人口結構問題和內需不足，儘管政府推出刺激措施，經濟增長依然放緩。在台灣的民生消費，尤其是餐飲業和零售業逐漸恢復，但仍受到通貨膨脹、利率政策和薪資增長等因素的制約。而公司主要銷售地台灣及中國的美容美體產業，雖然消費者對健康及美麗的需求仍然強烈，但由於整體經濟環境的不確定性，消費者行為產生變化，消費者購買力相較往年保守。

為提升直營門市的經營效益，公司將持續透過與醫美異業結合及美容產品專業代工領域，深入發展美容產業的多元通路生態圈。未來發展仍將持續圍繞在提升會員滿意度、綠色美容及國際業務拓展等關鍵策略，以「JOURDENESS」品牌積極開展國內海外加盟、區域代理經銷業務及接洽國際代工訂單，進一步擴大產品銷售市佔率。