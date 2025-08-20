無糖飲料免貨物稅公布 統一企業率先響應降價
國內日前公布通過無糖飲料免徵貨物稅法案，統一（1216）率先響應政府政策，並表示高度支持此一促進國人健康飲食習慣的政策方向。即日起，將針對旗下符合改免徵貨物稅條件的無糖飲料品項，調降出廠價格，期能將免徵貨物稅額度回饋消費者，響應政府「還稅於民」的精神。
統一表示，公司長期積極關注國人健康議題，致力於無糖與低糖飲品的研發創新，旗下如「茶裏王無糖茶系列」、「統一陽光無加糖系列」等產品均已取得市場高度肯定；此次免稅政策順利通過，對於政府現在有徵貨物稅的無糖茶品項，統一第一時間啟動內部相關產品降價計劃（於降價初期，因需時間調整包裝，可能會有包裝建議售價文字不及變更、新舊包裝品並存情形）；而尚待主管機關定義之品項，將待主管機關認定後另行辦理。
統一強調，作為國內食品飲料領導品牌，公司始終堅持「三好一公道」的核心理念，以「美味且無糖少負擔」的產品力主動回應消費者的期待與需求，此次降價計畫盼能降低消費者購買無糖飲品的門檻，鼓勵更多民眾選擇更健康的飲品生活。未來統一企業將持續投入更多資源開發符合消費市場趨勢的無糖健康產品，進一步推廣健康飲食觀念，與社會共同邁向更健康、更永續的未來。
